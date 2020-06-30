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В порт Одессы прибыл танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефти для Беларуси

30.06.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В порт Одессы прибыл танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефти для Беларуси

Пятый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы. Разгрузка идет, в ближайшее время чёрное золото начнет поступать на территорию нашей страны по нефтепроводу «Одесса-Броды».

На борту – 85 тысяч тонн нефти. Предназначены для Мозырского НПЗ – там сырьё должно оказаться после 10 июля. Ранее Азербайджан поставил больше 330 тысяч тонн чёрного золота. Работа по другим альтернативным поставкам продолжается. В этом году Азербайджан может поставить в Беларусь до миллиона тонн нефти.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid 

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Пятый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы. Разгрузка идет, в ближайшее время чёрное золото начнет поступать на территорию нашей...
 
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