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В порт Одессы прибыл танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефти для Беларуси
Источник материала: ОНТ
Пятый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы. Разгрузка идет, в ближайшее время чёрное золото начнет поступать на территорию нашей страны по нефтепроводу «Одесса-Броды».
На борту – 85 тысяч тонн нефти. Предназначены для Мозырского НПЗ – там сырьё должно оказаться после 10 июля. Ранее Азербайджан поставил больше 330 тысяч тонн чёрного золота. Работа по другим альтернативным поставкам продолжается. В этом году Азербайджан может поставить в Беларусь до миллиона тонн нефти.
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Пятый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы. Разгрузка идет, в ближайшее время чёрное золото начнет поступать на территорию нашей...
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