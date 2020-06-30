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Подписи Бабарико и Цепкало продолжают «браковать»
Источник материала: БДГ
Количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Подобная ситуация наблюдается и в отношении подписей Валерия Цепкало.
Напомним, 29 июня на заседании члены избирательной комиссии Советского района Гомеля
В этот же день во Фрунзенском районе Минска 29 июня территориальная комиссия также забраковала подписи альтернативных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Виктор Бабарико во Фрунзенском районе сдал 47 190 подписей, Валерий Цепкало — 17 853. «Выходит, что 20% избирателей Фрунзенского района останутся без своего кандидата», - сказал наблюдатель от Партии БНФ Юрий Чаусов.
Подписи в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Светланы Тихановской признаны действительными.
В Партизанском районе Минска признаны недействительными 9381 подпись в поддержку Бабарико и 2433 подписи за Цепкало, у остальных претендентов была признана недействительной лишь часть подписей, передает
В Московской избирательной комиссии 30341 подпись за Бабарико признана недействительной. За Александра Лукашенко поданы 40102, из них недействительны 70. У Андрея Дмитриева признаны действительными 6864 подписи, Анны Канопацкой - 3346, Светланы Тихановской - 3384, Валерия Цепкало - 7778, Сергея Череченя - 22615, отмечает
Ранее недействительными подписи в поддержку Бабарико и Цепкало были объявлены в Витебска, Жлобине, Светлогорске, Борисове и других городах.
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Количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Подобная ситуация наблюдается и в...
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