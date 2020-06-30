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Подписи Бабарико и Цепкало продолжают «браковать»

30.06.2020 12:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Подобная ситуация наблюдается и в отношении подписей Валерия Цепкало.

Напомним, 29 июня на заседании члены избирательной комиссии Советского района Гомеля был выявлен большой процент недействительных подписей (более 15%) за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В этот же день во Фрунзенском районе Минска 29 июня территориальная комиссия также забраковала подписи альтернативных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Виктор Бабарико во Фрунзенском районе сдал 47 190 подписей, Валерий Цепкало — 17 853. «Выходит, что 20% избирателей Фрунзенского района останутся без своего кандидата», - сказал наблюдатель от Партии БНФ Юрий Чаусов.

Подписи в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Светланы Тихановской признаны действительными.

В Партизанском районе Минска признаны недействительными 9381 подпись в поддержку Бабарико и 2433 подписи за Цепкало, у остальных претендентов была признана недействительной лишь часть подписей, передает telegraf.by.

В Московской избирательной комиссии 30341 подпись за Бабарико признана недействительной. За Александра Лукашенко поданы 40102, из них недействительны 70. У Андрея Дмитриева признаны действительными 6864 подписи, Анны Канопацкой - 3346, Светланы Тихановской - 3384, Валерия Цепкало - 7778, Сергея Череченя - 22615, отмечает «Наша Ніва».

Ранее недействительными подписи в поддержку Бабарико и Цепкало были объявлены в Витебска, Жлобине, Светлогорске, Борисове и других городах.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Подобная ситуация наблюдается и в...
 
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