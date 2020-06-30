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Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать
Источник материала: СТВ
Алла Пугачева встретилась со своими друзьями и поделилась с поклонниками летними снимками.
Их певица опубликовала в Instagram. На одном из фото Алла Пугачева сидит за столом в компании своих близких друзей – четы Юдашкиных, Александра Буйнова и других.
Алла Пугачева:
Поклонники были удивлены образом артистки и отметили, что ей очень идет платье с таким принтом и собранные волосы. Некоторые даже сказали, что сперва не узнали певицу.
Также Примадонна опубликовала еще несколько летних селфи, показав, как она гуляет на природе. Фанаты оценили и эти фото.
Алла Пугачева:
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Алла Пугачева встретилась со своими друзьями и поделилась с поклонниками летними снимками. Их певица опубликовала в Instagram. На одном из фото Алла Пугачева сидит...
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