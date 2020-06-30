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Улица К.Маркса поломалась, ищите себе новую. Работают люди и роботы. Там дыра в асфальте
30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На улице Карла Маркса в Бресте случился очередной провал проезжей части.
В асфальте дыра, которая образовалась, вероятно, в результате воздействия воды.
В ближайшие люки ливневой канализации были опущены работники телеинспекции трубопроводов. Теле есть теле, а своими руками и глазами надёжнее. Опять погода, дожди. Размывает дороги изнутри и снизу.
Кстати, в провале видны булыжники. Наверное, старая брусчатка сохранилась под асфальтом.
Движение, естественно, ограничено, но транспорт ходит каким-то чудом.
Однако во избежание неприятностей старайтесь искать другие пути для перемещения по городу.
Так как официально о проведении работ не сообщалось, делаем вывод - ситуация аварийная.
А вот так провал выглядел ещё утром:
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