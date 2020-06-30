Улица К.Маркса поломалась, ищите себе новую. Работают люди и роботы. Там дыра в асфальте

Источник материала: Виртуальный Брест

На улице Карла Маркса в Бресте случился очередной провал проезжей части.





В асфальте дыра, которая образовалась, вероятно, в результате воздействия воды.





В ближайшие люки ливневой канализации были опущены работники телеинспекции трубопроводов. Теле есть теле, а своими руками и глазами надёжнее. Опять погода, дожди. Размывает дороги изнутри и снизу.





Кстати, в провале видны булыжники. Наверное, старая брусчатка сохранилась под асфальтом.





Движение, естественно, ограничено, но транспорт ходит каким-то чудом.





Однако во избежание неприятностей старайтесь искать другие пути для перемещения по городу.





















Так как официально о проведении работ не сообщалось, делаем вывод - ситуация аварийная.

А вот так провал выглядел ещё утром:



