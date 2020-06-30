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Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь
30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дата: 3-4 июля 2020 г.
Фото — «Брестский вестник»
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Дата: 3-4 июля 2020 г. Фото — «Брестский вестник» Время проведения (начало) Наименование мероприятия Место проведения 3 июля 2020 г. 9.00 Церемония возложения...
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