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Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дата: 3-4 июля 2020 г.

Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

Фото — «Брестский вестник»

Время проведения (начало)

Наименование мероприятия

Место проведения

3 июля 2020 г.

9.00

Церемония возложения цветов

Площадь Свободы

10.00

Церемония возложения цветов

Мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», площадь Церемониалов

10.30

Открытие экспозиции «Оборона Восточного форта»

Мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой»,

Восточный форт

9.00 – 17.00

Выставка техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона

Парк культуры и отдыха

12.00

14.00

18.00

20.00

Концерт в честь Дня Независимости — выступление театра танца «Фантазия»

Парк культуры и отдыха

22.00

Концерт и Республиканская акция «Споем гимн вместе»

Мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», площадка у «Звезды»

23.00

Праздничный салют

Мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой»

4 июля 2020 г.

18.00

Концерт Брестского городского духового оркестра «Я люблю Беларусь!»

ул. Советская, 29

 
 
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  Дата: 3-4 июля 2020 г. Фото — «Брестский вестник» Время проведения (начало) Наименование мероприятия Место проведения 3 июля 2020 г. 9.00 Церемония возложения...
 
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