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«Не сидел – не кандидат»: как беларусы разозлились, что их подписи «против Лукашенко» массово забраковали

30.06.2020 13:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Надежды беларусов на честные выборы вновь пошатнулись. В разных городах и районах страны комиссии забраковали более ста тысяч подписей за выдвижение экс-банкира Виктора Бабарико кандидатом в президенты, а экс-главой ПВТ Валерием Цепкало заинтересовалось МВД (помимо того, что десятки тысяч подписей и в его пользу тоже принимать отказались). То есть уже третий из главных конкурентов Александра Лукашенко на выборах подвергается милицейской проверке. Вдохновившись всеми невероятными совпадениями, соцсети взялись за старое – и придумали мемы разных степеней иронии, злости и отчаяния. Мы по старинке отобрали лучшее.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Надежды беларусов на честные выборы вновь пошатнулись. В разных городах и районах страны комиссии забраковали более ста тысяч подписей за выдвижение экс-банкира...
 
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