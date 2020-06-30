«Не сидел – не кандидат»: как беларусы разозлились, что их подписи «против Лукашенко» массово забраковали

Источник материала: KYKY

Надежды беларусов на честные выборы вновь пошатнулись. В разных городах и районах страны комиссии забраковали более ста тысяч подписей за выдвижение экс-банкира Виктора Бабарико кандидатом в президенты, а экс-главой ПВТ Валерием Цепкало заинтересовалось МВД (помимо того, что десятки тысяч подписей и в его пользу тоже принимать отказались). То есть уже третий из главных конкурентов Александра Лукашенко на выборах подвергается милицейской проверке. Вдохновившись всеми невероятными совпадениями, соцсети взялись за старое – и придумали мемы разных степеней иронии, злости и отчаяния. Мы по старинке отобрали лучшее.

Жыву ў Беларусі

і ўвесь час баюся. — Misha Gypsynkov 3% (@mambakla) June 29, 2020

Не служил - не мужик.

Не сидел - не кандидат.

Не президент - не президент. — KHALIMONCHIQUE (@beeself) June 29, 2020

Ало, стол заказов Русского Радио? А поставьте всем нам Полину Гагарину с песней Спектакль окончен! — Дедушка (@Dedoooshka) June 29, 2020

Всё идёт к тому, что бюллетень будет таким вот.



Лукашенко — ретвит. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) June 29, 2020

23,4% долларов, найденных у тихановского за диваном, признаны недействительными — Медовый гомофобик (@mojo_fm) June 29, 2020

Ало, стол заказов Русского Радио? А поставьте всем нам Полину Гагарину с песней Спектакль окончен! — Дедушка (@Dedoooshka) June 29, 2020

Формула победы на выборах в Беларуси:



S = a • b — Миша Ильин (@m_for_mixacb) June 30, 2020

ЯМы подпись не действительна.



Вот и всё. — Дедушка (@Dedoooshka) June 29, 2020

Доброе утро всем, кроме тех, чью подпись признали недействительной. — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 30, 2020

Выборов они захотели. Жили без выборов и нехер начинать. — Дэйли Минск (@Daily_minsk) June 29, 2020

Почитала новости про выборы у поляков. Ай, абы што. Никого не задержали, опросы можно проводить, кандидат оппозиции 30% набрал и будет второй тур. Скукотища, что они там знают про выборы. — Аксана (@AnaskoBro) June 28, 2020

Вот уже три месяца каждый день в Беларуси можно писать фразу 'я в шоке' или 'я отказываюсь в это верить'. И каждый день она будет актуальна из-за новых событий, и каждый день она срезонирует. Я хочу вернуться в мир, в котором чтение последних новостей не лишало сна на всю ночь. — Victor Martinovich (@vicmartinovich) June 29, 2020

У нас в стране доля уголовников среди кандидатов в президенты стабильно превышает их процент среди обитателей любого белорусского СИЗО. Когда же Александр Григорьевич так перешел дорогу криминалу, что его уже 20 лет пытаются сместить одни бандюги? — Artyom Shraibman (@A_Shraibman) June 29, 2020

як захаваць сваю сраку на цёплым месцы? патрэбна звычайная савецкая..--> https://t.co/QMxh8A3Vyp — Юра (@yurzmg) June 29, 2020

Во фрунзенском районе Минска забраковали ВСЕ подписи за Бабарико. Значит и мою тоже. Бракуют подписи целых городов. Ребята в избирательных комиссиях, вы ведь будете сидеть. — Dmitry Friga (@friga) June 30, 2020

Вот че скажу: мне лично уже плевать, если какие-то страны реально стоят за кандидатами. Кажется, что кто бы ни пришел, мы с ним справимся. Я просто не могу представить себе большее зверство, чем то, что сейчас 'оно' творит. — Андрей Скороход (@andrei_skorohod) June 30, 2020

Утро начинается не с кофе, а с того, что ты узнаешь - твоя подпись за Бабарико во Фрунзенском районе признана недействительной.

Признаны недействительными ВСЕ подписи в одном из самых больших районов Минска. — Angelushka 97% (@LinkaHappy) June 30, 2020

Кажется, весь этот объём лицемерия и цинизма, произведенный за двадцать шесть лет и приправленный малодушием, хлынул на меня, как из прорвавшейся плотины. — Виктор за Бабарико (@eqvi) June 29, 2020

А что, если Ермошина сегодня потроллит Бабарико и скажет, что он собрал 97 тысяч действительных подписей? — Містэр Х (@MisterX120) June 29, 2020