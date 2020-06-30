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«Не сидел – не кандидат»: как беларусы разозлились, что их подписи «против Лукашенко» массово забраковали
Источник материала: KYKY>
Надежды беларусов на честные выборы вновь пошатнулись. В разных городах и районах страны комиссии забраковали более ста тысяч подписей за выдвижение экс-банкира Виктора Бабарико кандидатом в президенты, а экс-главой ПВТ Валерием Цепкало заинтересовалось МВД (помимо того, что десятки тысяч подписей и в его пользу тоже принимать отказались). То есть уже третий из главных конкурентов Александра Лукашенко на выборах подвергается милицейской проверке. Вдохновившись всеми невероятными совпадениями, соцсети взялись за старое – и придумали мемы разных степеней иронии, злости и отчаяния. Мы по старинке отобрали лучшее.
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«Не сидел – не кандидат»: как беларусы разозлились, что их подписи «против Лукашенко» массово забраковали
Надежды беларусов на честные выборы вновь пошатнулись. В разных городах и районах страны комиссии забраковали более ста тысяч подписей за выдвижение экс-банкира...
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