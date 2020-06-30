Информация для владельцев оружия и желающим его приобрести

Источник материала: Горецкий вестник

Согласно Закону Республики Беларусь «Об оружии» право на хранение и ношение гражданского оружия (для самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального) и боеприпасов к нему имеют постоянно проживающие в Республики Беларусь граждане, достигшие 18-летнего возраста, после получения соответствующего разрешения в органах внутренних дел.

Оружие и боеприпасы должны храниться по месту проживания владельцев с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, при этом оружие должно быть разряжено и поставлено на предохранитель. В целях обеспечения сохранности оружия и боеприпасов необходимо прикрепить сейф, шкаф либо ящик для хранения к полу и (или) стене, оборудовать помещение охранной сигнализацией.

Услуги по монтажу, наладке, обслуживанию и реагированию на сигналы «Тревога» предоставляет Горецкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Для получения дополнительной консультации по вопросам оборудования охранной сигнализацией обращайтесь в будние дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Горки, ул. Якубовского 22А, а также по телефонам: 4-99-66, +375447029528.

Никита СТРАЖНИКОВ,

инспектор-инженер группы средств и систем охраны Горецкого отдела Департамента охраны