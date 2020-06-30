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Белорусская теннисистка Саснович намерена вернуться на лидирующие позиции мирового рейтинга

30.06.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Александра Саснович намерена вернуться на лидирующие позиции мирового рейтинга.

О своих планах она рассказала после победы в чемпионате Беларуси. Теннисистка выиграла турнир очень уверенно. Сейчас Саснович до августа будет тренироваться в Минске, после чего хочет хорошо сыграть на открытом чемпионате США.

Открытый чемпионат США по теннису пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Некоторые теннисисты уже негативно отозвались о возможном проведении US Open. Против медицинского протокола турнира в США высказался серб Новак Джокович. Американский турнир Большого шлема имеет самый большой призовой фонд – в прошлом году участники соревнований поделили между собой 57 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович намерена вернуться на лидирующие позиции мирового рейтинга. О своих планах она рассказала после победы в чемпионате...
 
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