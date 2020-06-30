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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

30.06.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одесском порту разгружается очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси. Пятый по счету транш – 85 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

Планируется, что к середине июля сырье прокачают на мозырский НПЗ. Ранее, в марте – апреле, азербайджанская компания поставила для нашей страны около 335 тысяч тонн нефти. Планируется, что по итогам 2020 года цифра увеличится до миллиона тонн.

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Новости Беларуси. В одесском порту разгружается очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси. Пятый по счету транш – 85 тысяч тонн, сообщили в программе...
 
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