Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одесском порту разгружается очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси. Пятый по счету транш – 85 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Планируется, что к середине июля сырье прокачают на мозырский НПЗ. Ранее, в марте – апреле, азербайджанская компания поставила для нашей страны около 335 тысяч тонн нефти. Планируется, что по итогам 2020 года цифра увеличится до миллиона тонн.