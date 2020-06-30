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Новый Volkswagen Polo: цены и комплектации в Беларуси

30.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый лифтбек Polo, выпускаемый на заводе в Калуге вместе с родственным Skoda Rapid, готов к выходу на наш рынок: сегодня Volkswagen опубликовал прайс-лист, а дилеры открыли прием заказов на машину.


В Беларуси новый Polo доступен в четырех комплектациях на выбор и прежней моторной гаммой. Это бензиновые «атмосферники» объемом 1,6 л мощностью 90 л. с. и 110 л. с., а также турбомотор 1.4 TSI на 125 л. с. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика», 6-ступенчатый «автомат» (доступен для 110-сильной версии) и 7-ступенчатый «робот» для самой мощной версии.


В стартовую версию Origin за 27 900 рублей входят светодиодные фары рефлекторного типа и светодиодные задние фонари, электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок с дистанционным управлением и стальные 15-дюймовые колеса. Бамперы и корпуса наружных зеркал окрашены в цвет кузова. Комплектация Respect (от 30 500 рублей) дополнена кондиционером, подогревом передних сидений с раздельной регулировкой, электрорегулировкой наружных зеркал и обогревом форсунок омывателя ветрового стекла.


Минимальная цена на Polo в исполнениях Status и Exclusive составит 34 700 и 38 900 рублей соответственно. Здесь — многофункциональный руль с кожаной отделкой и обогревом, кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза, центральный подлокотник сзади, салонное зеркало с автозатемнением, круиз-контроль, а комплектация Exclusive дополнена кнопкой запуска двигателя, цифровой приборной панелью и электрообогревом лобового стекла.

 
 
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Новый лифтбек Polo, выпускаемый на заводе в Калуге вместе с родственным Skoda Rapid, готов к выходу на наш рынок: сегодня Volkswagen опубликовал прайс-лист, а дилеры открыли...
 
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