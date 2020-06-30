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Новый Volkswagen Polo: цены и комплектации в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Новый
В Беларуси
В стартовую версию Origin за 27 900 рублей входят светодиодные фары рефлекторного типа и светодиодные задние фонари, электростеклоподъемники всех дверей, центральный замок с дистанционным управлением и стальные 15-дюймовые колеса. Бамперы и корпуса наружных зеркал окрашены в цвет кузова. Комплектация Respect (от 30 500 рублей) дополнена кондиционером, подогревом передних сидений с раздельной регулировкой, электрорегулировкой наружных зеркал и обогревом форсунок омывателя ветрового стекла.
Минимальная цена на Polo в исполнениях Status и Exclusive составит 34 700 и 38 900 рублей соответственно. Здесь — многофункциональный руль с кожаной отделкой и обогревом, кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза, центральный подлокотник сзади, салонное зеркало с автозатемнением, круиз-контроль, а комплектация Exclusive дополнена кнопкой запуска двигателя, цифровой приборной панелью и электрообогревом лобового стекла.
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