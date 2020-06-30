ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси запущены видеоролики для повторения учебного материала к ЦТ онлайн

30.06.2020 14:44 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС запустил серию видеороликов, которые помогут повторить учебный материал к ЦТ онлайн.

Компания МТС при поддержке Минобразования запустила серию видеороликов по математике, физике и химии. Это дополнительный инструмент для повторения учебного материала к Централизованному тестированию в любое удобное время прямо со смартфона. 

Видеоролики рассчитаны на старшеклассников и абитуриентов. Образовательный контент подан в сжатом формате и дополнен графикой. Продолжительность одного занятия — до 15 минут. Выбранные предметы — одни из топовых при сдаче ЦТ. Серия роликов состоит из нескольких тем по каждому из предметов. Плейлисты с видеороликами доступны на портале adu.by и на YouTube-канале МТС: ролики по математике смотрите здесь, по химии — здесь, по физике — здесь

Централизованное тестирование по математике пройдет 1 и 2 июля, по химии — 8 июля, по физике — 10 июля. Если у абитуриентов по уважительной причине не получается попасть на тестирование в эти дни, сдать экзамен можно в резервные дни. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные даты можно с 12 по 17 июля, а тестирование по математике, химии и физике состоится с 19 по 23 июля. Полное расписание ЦТ — по ссылке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС запустил серию видеороликов, которые помогут повторить учебный материал к ЦТ онлайн.
 
Новости дня
Новости разные
 
Молнию над Бразилией назвали самой длинной в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика