В Беларуси запущены видеоролики для повторения учебного материала к ЦТ онлайн

МТС запустил серию видеороликов, которые помогут повторить учебный материал к ЦТ онлайн.

Компания МТС при поддержке Минобразования запустила серию видеороликов по математике, физике и химии. Это дополнительный инструмент для повторения учебного материала к Централизованному тестированию в любое удобное время прямо со смартфона.

Видеоролики рассчитаны на старшеклассников и абитуриентов. Образовательный контент подан в сжатом формате и дополнен графикой. Продолжительность одного занятия — до 15 минут. Выбранные предметы — одни из топовых при сдаче ЦТ. Серия роликов состоит из нескольких тем по каждому из предметов. Плейлисты с видеороликами доступны на портале adu.by и на YouTube-канале МТС: ролики по математике смотрите здесь , по химии — здесь , по физике — здесь .