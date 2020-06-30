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В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

30.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В день освобождения Слуцка от немецко-фашистских захватчиков в торжественной обстановке открыли памятную доску Исса Плиеву. Герой Советского союза генерал Плиев принимал участие в освобождении Западной Беларуси в 1939 году, а во время Великой Отечественной войны под его командованием Слуцк был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Памятную доску установили на здании СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции», на улице имени И. А. Плиева. Мероприятие посетили министр внутренних дел Юрий Караев и начальник Управления внутренних дел Миноблисполкома Александр Ковальчук.

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

Вместе с почётными гостями министром и начальником УВД памятную доску открыл её создатель случчанин Василий Мирошниченко, а также председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.

Выступая перед присутствующими, Юрий Караев сообщил, что генерал Плиев - его земляк.

— Я даже больше скажу, он с моим дедом из одного села, из Старого Батакаюрта, и дед мне рассказывал, что он учился с ним в одном классе, — рассказал министр. Он с гордостью заявил, что Слуцк освобождал его земляк, и все народы Советского Союза участвовали в освобождении от фашистов.

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский заявил, что в лице Исса Плиева в его лице чтим всех тех, кто освобождал наш город. Он поблагодарил автора памятника Василия Мирошниченко, и за содействие - директора СУ-55.

Сам Василий Мирошниченко поздравил всех случчан с годовщиной освобождения и выразил благодарность председателю совета ветеранов Валентине Видлога.

 Тронут также тем, что, невзирая ни на что, приехали гости из Владикавказа, Мельников Артемий и его мама. Это дорогого стоит, чего им стоило приехать, это не передать, — сказал Мирошниченко.

Затем к микрофону подошёл сам «юный биограф» (так его представили ведущие), девятиклассник, приехавший из Владикавказа (республика Северная Осетия, Россия). Он зачитал присутствующим приветственный адрес семьи генерала Плиева. Он также привёз на Случчину землю из родины Исса Плиева, а главе МВД подарил икону, написанную на Кавказе.

Церемония закончилась возложением цветов к памятной доске.

Фотографии

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел

В Слуцке открыли памятную доску освободителю города. Приехал министр внутренних дел


Slutsk-Gorod.by

 
 
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30 июня, в день освобождения Слуцка от немецко-фашистских захватчиков, в Слуцке в торжественной обстановке открыли памятную доску Исса Плиеву, советскому генералу,...
 
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