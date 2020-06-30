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Хоккеист Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке»

30.06.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеист Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке»

Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке», который тренирует один из лучших тренеров КХЛ Олег Знарок. 

Белорусский игрок обороны ранее покинул минское «Динамо» и подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги – «Химиком» из Воскресенска. В составе «Динамо» Роман Дюков провёл два сезона, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. В сборной Беларуси игрок выступал на двух чемпионатах мира.

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Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке», который тренирует один из лучших тренеров КХЛ Олег Знарок.  Белорусский...
 
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