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Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

30.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

Документы обновлены на 40 %. Главная их особенность – профилактический и предупредительный характер. Все административные правонарушения разделены на три категории: проступки, значительные административные правонарушения и грубые. Дифференцированы взыскания, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности.   

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Задачи, которые стояли по подготовке этих законопроектов были самые насущные, важные и востребованные сегодня. Кодексы об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях должны сегодня соответствовать вообще уровню развития нашего общества, учитывая лучшие мировые практики. Они должны соответствовать текущему моменту и запросу общества на справедливость, разумные подходы к регулированию нашей повседневной жизни. 

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

Какие изменения ждут наших граждан, представителей субъектов хозяйствования, да и вообще работу государственных органов? Основные подходы концептуальные, которые заложены в эти кодексы, первое – это вообще упрощение системы административных отношений и привлечения к ответственности за нарушение законодательства. Подходы, которые заложены – это гуманизация, смягчение наказания. То есть снижение нижнего предела штрафных санкций, понижение верхнего предела, введение новых институтов, такого как общественные работы.

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

В новых кодексах остались серьезные наказания за грубые административные нарушения. Так, за вождение автомобиля в нетрезвом виде – это более 0,8 промилле – ответственность предлагается усилить вдвое. Таким образом, штраф составит 5 400 рублей с лишением прав на 5 лет.

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

Парламентарии намерены принять законы о новом административном законодательстве до конца года, чтобы в 2021-м кодексы вступили в силу. Сейчас завершающее заседание сессии проходит также в Совете Республики.

Люди в материале: Светлана Любецкая

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и...
 
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