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Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документы обновлены на 40 %. Главная их особенность – профилактический и предупредительный характер. Все административные правонарушения разделены на три категории: проступки, значительные административные правонарушения и грубые. Дифференцированы взыскания, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Какие изменения ждут наших граждан, представителей субъектов хозяйствования, да и вообще работу государственных органов? Основные подходы концептуальные, которые заложены в эти кодексы, первое – это вообще упрощение системы административных отношений и привлечения к ответственности за нарушение законодательства. Подходы, которые заложены – это гуманизация, смягчение наказания. То есть снижение нижнего предела штрафных санкций, понижение верхнего предела, введение новых институтов, такого как общественные работы.
В новых кодексах остались серьезные наказания за грубые административные нарушения. Так, за вождение автомобиля в нетрезвом виде – это более 0,8 промилле – ответственность предлагается усилить вдвое. Таким образом, штраф составит 5 400 рублей с лишением прав на 5 лет.
Парламентарии намерены принять законы о новом административном законодательстве до конца года, чтобы в 2021-м кодексы вступили в силу. Сейчас завершающее заседание сессии проходит также в Совете Республики.
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и...
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