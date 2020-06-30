|
Беларусбанк запускает сервис бесконтактной оплаты. Платить можно телефоном, но пока с ограничениями
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк и Cardsmobile запустили собственную платежную систему «Кошелек Pay»,
Принцип работы «Кошелек Pay» такой же, как у платежных систем Samsung Pay или Apple Pay: нужно установить приложение «Кошелек», а в нем привязать банковскую карту. После этого телефоном можно будет расплачиваться на кассе. Пока у «Кошелька» есть ограничения. Во-первых, пользоваться им сейчас могут только клиенты Беларусбанка. Во-вторых, привязать можно только карточку Mastercard, в том числе Maestro и БЕЛКАРТ-Maestro. В-третьих, сейчас приложение доступно только для Android, в том числе на телефонах HONOR и Huawei.
Помимо банковских карт, в приложение можно также загрузить дисконтные карты, купоны и подарочные сертификаты. Их нужно сфотографировать с двух сторон и загрузить в приложение. Потом на кассе надо будет показать фото скидочной карты на экране и воспользоваться ей, приложив телефон к платежному терминалу.
В Беларуси уже работают аналогичные международные платежные системы, которые позволяют расплачиваться гаджетами с поддержкой технологии NFC. В ноябре 2017 года в страну
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принцип работы «Кошелек Pay» похож на Samsung Pay или Apple Pay.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)