ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусбанк запускает сервис бесконтактной оплаты. Платить можно телефоном, но пока с ограничениями

30.06.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк и Cardsmobile запустили собственную платежную систему «Кошелек Pay», сообщается на сайте банка. Она позволяет расплачиваться с помощью телефона, к которому привязаны банковские карты. Правда, пока новое приложение работает с ограничениями по типу карты, банку и операционной системе телефона.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Принцип работы «Кошелек Pay» такой же, как у платежных систем Samsung Pay или Apple Pay: нужно установить приложение «Кошелек», а в нем привязать банковскую карту. После этого телефоном можно будет расплачиваться на кассе. Пока у «Кошелька» есть ограничения. Во-первых, пользоваться им сейчас могут только клиенты Беларусбанка. Во-вторых, привязать можно только карточку Mastercard, в том числе Maestro и БЕЛКАРТ-Maestro. В-третьих, сейчас приложение доступно только для Android, в том числе на телефонах HONOR и Huawei.

Помимо банковских карт, в приложение можно также загрузить дисконтные карты, купоны и подарочные сертификаты. Их нужно сфотографировать с двух сторон и загрузить в приложение. Потом на кассе надо будет показать фото скидочной карты на экране и воспользоваться ей, приложив телефон к платежному терминалу.

В Беларуси уже работают аналогичные международные платежные системы, которые позволяют расплачиваться гаджетами с поддержкой технологии NFC. В ноябре 2017 года в страну пришел Samsung Pay, в ноябре 2019-го — Apple Pay. Другая популярная система Google Pay в Беларуси недоступна.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеист Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика