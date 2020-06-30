Выступление Владимира Андрейченко на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

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Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на закрытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ ВО БЛАГО СТРАНЫ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершает свою работу.

Она проходила на фоне серьезных изменений, затрагивающих весь мир. Противостояние государств, осложненное последствиями пандемии и отсутствием конструктивного международного диалога, неизбежно сказалось и на ситуации в нашей стране. Потребовалась максимальная концентрация усилий всех органов власти, в том числе парламента, по поддержанию экономической стабильности, защите жизни и здоровья наших граждан.

Все это обусловило напряженный характер повестки дня и сложность тех задач, которые пришлось решать депутатскому корпусу в ходе сессии.

В этот ответственный для страны период нами приняты важные политические решения о назначении выборов Президента Республики Беларусь и даче согласия главе государства на назначение премьер-министра.

Законодательным результатом сессии стало рассмотрение порядка 80 документов, значительная часть которых направлена на раскрепощение деловой инициативы, улучшение условий хозяйствования в стране и продвижение экономических интересов Беларуси за рубежом.

Мы продолжили курс на либерализацию отдельных сфер законодательства. В соответствии с поручением главы государства депутатский корпус принял самое непосредственное участие в подготовке новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В постоянных комиссиях было проанализировано около 800 предложений, поступивших от избирателей.

Принят закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», который дал шанс многим осужденным, в том числе и по 328-й статье Уголовного кодекса, вернуться к нормальной жизни в обществе.

В ходе сессии ратифицировано 37 международных договоров, реализация которых будет способствовать усилению торгово-экономических позиций Беларуси в Евразийском экономическом союзе, развитию взаимовыгодных отношений с Ираном, Кубой, Сингапуром, Сербией, Узбекистаном, Таджикистаном и рядом других стран.

Важным шагом в укреплении связей с нашими западными партнерами стала ратификация соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз, которое вступает в силу уже с завтрашнего дня.

Говоря о нашей межпарламентской деятельности, следует отметить, что, несмотря на ограничения, введенные во всем мире в связи с пандемией, она сохранила свою позитивную динамику.

Белорусские депутаты регулярно принимали участие в вебинарах по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, встречах с парламентариями и руководителями дипломатических миссий Германии, Италии, России, США, Японии, а также с представителями ряда международных организаций.

Впервые в режиме онлайн прошли заседания постоянных комиссий и Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудили стратегию системного взаимодействия по обеспечению безопасности в регионе и подтвердили свою решимость противостоять попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Серьезная работа проведена по подготовке к пятьдесят восьмой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится уже на следующей неделе. Основными приоритетами для депутатского корпуса здесь остаются равенство прав граждан и субъектов хозяйствования, отстаивание национальных интересов в рамках союзного строительства. Интеграция должна носить взаимовыгодный характер, способствовать эффективному развитию экономик наших государств.

Только устойчивая, адаптивная и четко управляемая экономика служит залогом социального благополучия. Поэтому вопросы экономического роста должны оставаться в центре внимания депутатов и в межсессионный период.

Сегодня принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики и подготовить пакет бюджетных документов на 2021 год. Депутаты уже подключились к этому процессу, активно взаимодействуя с правительством, профильными министерствами и ведомствами.

Наша задача — проанализировать ситуацию, связанную с пандемией, и продумать, как использовать потенциальные возможности, которые она в себе содержит, во благо страны.

При этом нельзя забывать об определении путей дальнейшего развития. Необходимо приспособить национальную экономику к новой реальности, делая акцент на цифровизации, технологических инновациях, изменении бизнес-стратегий и менеджмента.

Разумеется, эти идеи найдут свое отражение в новой программе социально-экономического развития, в разработке которой примет участие и депутатский корпус.

Под жесткий контроль нужно взять работу с законопроектами экономического блока. Это прежде всего изменения в законы о хозяйственных обществах, торговле и общественном питании, об исполнительном производстве. Необходимо ускорить их подготовку ко второму чтению и обеспечить своевременное рассмотрение.

Кроме того, следует активно подключиться к работе профильных министерств над новой редакцией закона об экономической несостоятельности (банкротстве). Мы должны обеспечить его качественную подготовку еще до внесения в Палату представителей.

С учетом правоприменительной практики, многочисленных обращений граждан необходимо подойти и к корректировке земельного законодательства. Вопрос непростой и требует соблюдения баланса интересов государства и граждан.

Особая задача в межсессионный период — выполнение поручения главы государства о вступлении в силу новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях с января 2021 года. Принятые нами сегодня в первом чтении соответствующие проекты предстоит детально проработать, досконально обсудить с практиками, чтобы к началу осенней сессии максимально устранить имеющиеся противоречия.

Целый комплекс законопроектов связан с реализацией конституционных прав и гарантий наших граждан. На повестке дня — повышение доступности правосудия, качество оказания медицинской помощи, активная социализация инвалидов, пенсионное обеспечение, жилищные вопросы.

Еще одно важное направление, где депутатскому корпусу нужно совместно поработать с правительством, — внесение изменений в Кодекс об образовании. Подготовка квалифицированных кадров, всестороннее развитие человеческого капитала — это неотложное требование времени.

Словом, работа предстоит очень ответственная, поскольку нормы всех этих законопроектов затрагивают интересы практически каждого гражданина, востребованы бизнес-сообществом и правоприменителями.

Естественно, в настоящее время основное внимание общественности привлечено к главной политической кампании — выборам Президента Республики Беларусь.

Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию.

Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях.

Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это недопустимо.

Задача парламентариев — приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной, безопасной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством.

Нужно активнее работать с гражданским обществом, выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать, чтобы обеспечить суверенитет страны, социальную стабильность и здоровье граждан.

Независимость и благополучие дорого стоят. Они достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Главная задача сегодня — сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир, справедливость и эволюционный путь развития, и на этом прочном фундаменте двигаться вперед.

Одновременно депутатам необходимо продолжить мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. В центре внимания должны быть финансовое положение предприятий, сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, своевременность выплаты зарплат, пенсий, пособий. Особой заботы требуют наиболее уязвимые категории населения — пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и, разумеется, врачи, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с вирусом.

Мы должны поддержать людей и словом, и делом. Уверен, что у белорусского народа хватит мудрости достойно пройти эту политическую кампанию и сохранить Беларусь как государство, уверенно реализующее собственный путь развития.

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