ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО. Подробности и видео с места трагедии в Бобруйском районе

30.06.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО. Подробности и видео с места трагедии в Бобруйском районе

Бобруйский район. В воскресение, 28 июня, компания мужчин проводила выходной у водоёма. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия рыбачили на территории агроусадьбы вблизи деревни Спорное. В загородные угодья приехали на одной машине. «Ниссане» того самого заместителя. Когда начало темнеть мужчины решили ехать домой.

Что было дальше? Смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:      


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Автовладелец днём употреблял алкоголь, поэтому за руль садиться не стал. Вызвал «трезвого водителя». Это нам подтвердил очевидец. К месту рыбалки на такси приехал 34-летний бобруйчанин, охранник игрового клуба которым руководил один из отдыхавших.  Приглашённый шофёр в районе десяти часов вечера повёз компанию в город. Однако в Бобруйск они не приехали. Утром мужчин стали искать. Работника агроусадьбы отправили осмотреть территорию. Около 10 часов утра он заметил полузатопленный автомобиль. Это был «Ниссан», на котором вечером и уехала компания. Машина лежала на крыше. В водоёме. Рядом с берегом. На место происшествия вызвали милицию и следователей. Внутри оказались мёртвые мужчины. Четверо. От берега, где компания села в автомобиль, до места трагедии не более 400 метров. По информации Следственного комитета, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйский район. В воскресение, 28 июня, компания мужчин проводила выходной у водоёма. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика