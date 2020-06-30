ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО. Подробности и видео с места трагедии в Бобруйском районе

Источник материала: ОНТ

Бобруйский район. В воскресение, 28 июня, компания мужчин проводила выходной у водоёма. Два подполковника милиции и заместитель руководителя частного предприятия рыбачили на территории агроусадьбы вблизи деревни Спорное. В загородные угодья приехали на одной машине. «Ниссане» того самого заместителя. Когда начало темнеть мужчины решили ехать домой.

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Автовладелец днём употреблял алкоголь, поэтому за руль садиться не стал. Вызвал «трезвого водителя». Это нам подтвердил очевидец. К месту рыбалки на такси приехал 34-летний бобруйчанин, охранник игрового клуба которым руководил один из отдыхавших. Приглашённый шофёр в районе десяти часов вечера повёз компанию в город. Однако в Бобруйск они не приехали. Утром мужчин стали искать. Работника агроусадьбы отправили осмотреть территорию. Около 10 часов утра он заметил полузатопленный автомобиль. Это был «Ниссан», на котором вечером и уехала компания. Машина лежала на крыше. В водоёме. Рядом с берегом. На место происшествия вызвали милицию и следователей. Внутри оказались мёртвые мужчины. Четверо. От берега, где компания села в автомобиль, до места трагедии не более 400 метров. По информации Следственного комитета, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

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