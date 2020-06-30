Проблемы с алкоголем, депрессия и мысли о суициде. Что пережил Майкл Фелпс, которому сегодня 35

Источник материала: Tut.by

Американского пловца Майкла Фелпса знают во всем мире как самого титулованного олимпийского чемпиона. Он участник пяти Олимпиад и обладатель 23 золотых медалей Игр (только вдумайтесь в это число!). Парень из Балтимора совершил революцию не в самом зрелищном виде спорта и доказал, что даже плаванье может приносить баснословные контракты, если правильно себя презентовать. Но что скрывается за славой и красивой картинкой жизни Фелпса? SPORT.TUT.BY рассказывает историю легенды по случаю его 35-летия.



Фото: Reuters

Синдром дефицита внимания и развод родителей

Майкл Фелпс родился в американском Балтиморе. Он был третьим ребенком в семье патрульного Фреда и школьной учительницы Дебби. Родители сразу решили, что не позволят детям часами сидеть дома, уставившись в телевизор, а потому с ранних лет определяли их в спортивные секции.

По словам старшей сестры Майкла Хилари, будущий рекордсмен буквально вырос на бортике бассейна.

— Мы плавали с тех пор, как научились ходить, он постоянно бывал на соревнованиях.

При этом в успехи Фелпса-спортсмена верили далеко не все. Довольно рано у Майкла диагностировали синдром дефицита внимания. Ему сложно было сосредоточиться на выполнении конкретной задачи и посвятить себя какому-то делу на сто процентов.



Фелпс с супругой Николь. Фото из инстаграма Майкла Фелпса

В восьмилетнем возрасте Фелпс к тому же пережил развод родителей. Чтобы как-то справиться с травмой и внутренней тревогой Майкл много времени проводил в бассейне.

— В воде я чувствовал себя как дома, я растворялся в ней, — вспоминал Фелпс.

Его физиология не сулила чемпионских титулов — Майкл рос тощим и высоким парнем. Но тем не менее он не бросал плаванье.

В 11 лет тренером Фелпса стал знаменитый Боб Боуман, который в будущем приведет американца к главным наградам в карьере. Но пока Боуман лишь советовал мальчишке больше есть, чтобы набрать массу, а еще минимум трижды в неделю ходить в тренажерку для укрепления мышечного корсета.



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

Через несколько месяцев Фелпс увидел в зеркале плоды упорной работы: на животе прорисовался пресс, а длинные худые руки выглядели куда более рельефными.

Уже в 15 лет Майкл Фелпс стал самым молодым юношей, когда-либо участвовавшим в Олимпиадах.

Олимпийский триумф и проблемы с дисциплиной

Первый настоящий успех и мировое признание случились в жизни Фелпса на Олимпийских играх в Афинах. В 2004 году 19-летний американец выиграл восемь медалей — шесть золотых и две бронзовые, установив три олимпийских и один мировой рекорд.



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

В том же 2004-м Фелпса впервые поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Олимпийский чемпион уверял, что испытывал огромный стыд, особенно перед матерью, которая приехала за ним в адвокатский офис.

За правонарушение Фелпс получил условный срок и был приговорен к обязательным общественным работам. Он ездил по Штатам и рассказывал подросткам о вреде алкоголя. Возможно, Майкл был убедительным для остальных, но сам полностью не избавился от пагубной привычки.

Следующие триумфальные Игры в биографии «балтиморской пули» — Олимпиада в Пекине — случились в 2008 году. Фелпс выиграл в Китае все дистанции, на которых стартовал. В его копилке прибавилось восемь золотых наград. Таким образом, американец стал 14-кратным олимпийским чемпионом.



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

После Пекина 23-летний Фелпс решил, что вполне спокойно может уходить из большого спорта в статусе самого титулованного атлета в истории современных Олимпийских игр.

Он мечтал валяться в постели до полудня, ни о чем не заботясь и не испытывая угрызений совести. Но чемпиона ненадолго хватило на ничегонеделанье. В первый же год «на пенсии» он открыл собственный благотворительный фонд и начал колесить по стране в поисках спонсоров.

А еще через пару месяцев Майкл уже подумывал о возвращении в плаванье. Правда, в 2009 году камбэк пришлось отсрочить. В прессе появились фотографии, на которых Фелпс курил марихуану.

Фото не могли стать основанием для официальных обвинений, а допинг-тест не показал наличия запрещенных веществ в крови спортсмена. Но федерация все равно на несколько месяцев отстранила олимпийского чемпиона от участия в соревнованиях за неподобающее поведение.



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

Несмотря на это, Майкл Фелпс успел здорово подготовиться к Играм в Лондоне. В 2012 году он увез из Великобритании еще четыре золота и два серебра, а также твердое намерение уйти из спорта навсегда.

— Я давно говорил, что не буду выступать после 30 — не в обиду всем тем спортсменам, которые в этом возрасте по-прежнему в большом спорте. Сейчас мне 27, в Рио будет 31. И к тому времени я не вижу себя в плавании. Я точно закончил и не вернусь.

Алкоголь, депрессия и суицидальные мысли

После Лондона легендарный пловец, который так долго ждал возвращения к самой обычной жизни, вдруг нашел себя опустошенным и разбитым. Майкл тусовался в клубах, резался в компьютерные игры и покер, но не получал тех эмоций, на которые рассчитывал. Он перестал следить за весом, запустил себя и снова попался на вождении в нетрезвом состоянии. Фелпса обязали посещать клуб анонимных алкоголиков.



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

Боб Боуман вспоминал, как в 2013 году нетрезвый Майкл позвонил ему и заявил, что хочет пройти еще одни Олимпийские игры.

— Я сказал: «Точно нет». Мне хватило того, что было, когда мы готовились к Лондону.

В 2014 году Фелпс впервые столкнулся с депрессией, для выхода из которой ему понадобилась помощь специалистов.

— Я постоянно задавался вопросом, хочу ли я жить. Именно тогда, когда я опустился так низко, я решил обратиться за помощью к лицензированному специалисту. Это решение в конечном счете спасло мне жизнь. Не нужно доводить до такого, — цитата из Twitter Фелпса.

Человеком, который помог Майклу выкарабкаться и снова увидеть смысл жизни, стала его возлюбленная Николь — бывшая «Мисс Калифорния».



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

Они встретились в 2011 году, но вскоре разбежались. Николь повторно появилась в жизни чемпиона в 2014-м. Именно она убедила Майкла записаться на курс реабилитации.

— Когда Николь узнала, что скрывается в моей голове, она заплакала. У нее было столько эмоций. Она много говорила со мной. Она помогала справляться с критикой, настраивала. Это великая женщина, — публично признался Майкл.

Параллельно с работой над психическим здоровьем, Фелпс продолжал выкладываться в бассейне. Он не оставлял мечту выступить на своих пятых Олимпийских играх. Боуман согласился ассистировать своему лучшему ученику.

— В столь потрясающей форме, как в Рио, я, пожалуй, не был ни на одних предыдущих Играх. По результатам тестов процентный показатель содержания жира составил у меня 4,5, что является очень низкой величиной для пловца. Иначе говоря, мой организм превратился в одну большую мышцу, — радовался Фелпс.



Reuters

В 2016 году в Рио американец выиграл еще пять золотых медалей и приправил коллекцию одним серебром. А еще в третий раз пообещал всем, но в первую очередь себе:

— Никогда больше не надену соревновательные плавки. С плаванием покончено. Не думаю, что я вообще захочу продолжать работать в спорте. Сыт им по самое горло.

Тихая гавань и семья

С тех пор прошло четыре года. Сегодня Фелпсу — 35 лет. И он пока не нарушил своего обещания — ни ногой в плаванье.

— Я постоянно учусь и постоянно борюсь. И борюсь больше, чем вы думаете.



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

Он на своем опыте убедился: депрессия — это не зубная боль, которая проходит после приема обезболивающей таблетки. С ней нужно бороться, договариваться и годами ежедневно работать, чтобы предотвратить худший сценарий.

— В моей голове нет ничего хорошего, — как-то признался Фелпс. — Октябрь и ноябрь — два худших месяца для меня каждый год. Я подавлен, и любой комментарий может подтолкнуть меня к самоубийству. Это страшно.

Сейчас Майкл старается найти покой и гармонию в семейной жизни. У них с Николь — трое детей. Фелпс называет их своими ангелами.



Фото из инстаграма Майкла Фелпса

А еще многократный олимпийский чемпион стал акционером и членом консультативного совета Talkspace — популярной онлайн-консультационной службы. Майкл Фелпс выступает на конференциях и рассказывает людям о своей истории. Но не о победах, а о преодолениях.

— Знаю, многие сталкиваются с подобными проблемами, и я хотел бы помочь им. Стараюсь информировать людей о проблемах психологического здоровья. Это сложно, но очень важно, важнее, чем выиграть золотую медаль. То, чем занимаюсь, дает мне силы и помогает вставать с кровати каждое утро.