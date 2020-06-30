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В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

30.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации. В городе Кагосима на острове Кюсю существует большая опасность оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

Пожилые и люди с ограниченными возможностями уже начали перебираться в более безопасные места.

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

Метеорологи предупреждают: на западе и юго-западе страны 30 июня ожидаются сильные ливни, что может привести к разливу рек и сходу оползней.

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

В южной части острова за сутки ожидается выпадение 200 миллиметров осадков.

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Новости Японии. В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации. В городе Кагосима на острове Кюсю существует большая опасность оползней, сообщили в программе...
 
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