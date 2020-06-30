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«Катю как нашли? Разослали письма». Тренер Карстен о том, будут ли ещё спортсменки такого уровня
Источник материала: СТВ
Тренер олимпийской чемпионки высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:
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Тренер олимпийской чемпионки высказал мнение в программе «В людях». «Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему...
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