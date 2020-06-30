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Пес вытаскивает кота за шиворот из разных передряг

30.06.2020 16:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес вытаскивает кота за шиворот из разных передряг

Забавный видеоролик о том, как собака постоянно вытаскивает своего товарища кота из разных неприятностей, набирает популярность в соцсетях.

На кадрах – подборка ситуаций, когда пес за шиворот вытягивает кота из всевозможных переделок, куда того угораздило влезть.

В описании к видео, опубликованном в Facebook, сказано, что этот ролик о том, как друг, который мешает тебе делать глупости.

Отмечается, что у кота явно было бы много проблем, если бы не его товарищ пес.

Заботливый пес растопил сердца пользователей, многие высказали восхищение в комментариях.

 

Фото: pixabay

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Забавный видеоролик о том, как собака постоянно вытаскивает своего товарища кота из разных неприятностей, набирает популярность в соцсетях. На кадрах – подборка...
 
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