Минфин отчитался об исполнении бюджета за пять месяцев

Источник материала: Ежедневник

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Доходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 34,9% уточненного годового плана.

За январь-май доходы бюджета сектора государственного управления года сложились в сумме 20,3 млрд рублей, или 38,8% уточненного годового плана.



Доходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей (34,9%).



Поступление НДС составило 5,3 млрд рублей (43,5%). Налога на прибыль поступило 0,8 млрд рублей (18,6%). Акцизы поступили в сумме 1,2 млрд рублей (39,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей (25,7%).



Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7 млрд рублей (40,6%).



По состоянию на 1 июня задолженность по налогам и сборам составила 135,9 млн рублей.



Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,1 млрд рублей (37,6%), расходы республиканского бюджета - 8,7 млрд рублей (33,9%).



На общегосударственную деятельность направлено 3,5 млрд рублей (31,7%), на финансирование национальной экономики – 2,1 млрд рублей (38,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд рублей (37,6;%).



Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,9 млрд рублей (40,6%).



Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года сложился в сумме 0,2 млрд рублей.



Дефицит республиканского бюджета сложился в размере - 0,07 млрд рублей.



Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.