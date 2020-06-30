Граждане с инвалидностью реализуют свои права

на государственные социальные льготы, права и гарантии на основании удостоверения инвалида, выдаваемого медико-реабилитационными экспертными комиссиями.

В соответствии с Законом Республики Беларусь № 239-З от 14 июня 2007 г. «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (далее – Закон) инвалиды I и II группы имеют право на:

90-процентную скидку от стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими заболеваниями – также перевязочных материалов (при наличии соответствующего медицинского заключения) в порядке , определяемом Правительством Республики Беларусь;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

(за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства;

бесплатное либо льготное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром;

первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение

(при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) (для неработающих инвалидов), (лица, сопровождающие инвалидов I группы в санаторно-курортные или оздоровительные организации, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения);

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах городских линий, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси, независимо от места жительства, а проживающие на территории сельсоветов, поселков городского типа

и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа, являющихся территориальными единицами (в случае, если они являются административными центрами районов), городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, – также на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем междугородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении,

в пределах границ района по месту жительства (также для лица, сопровождающего инвалида I группы);

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, внутреннем водном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, кроме такси (также для лица, сопровождающего инвалида I группы);

50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения и право на

50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее

и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-

и теплоснабжение, пользование лифтом, вывоз, обезвреживание

и переработка твердых коммунальных отходов) по установленным законодательством тарифам в пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах без центрального отопления – за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством для продажи населению (для инвалидов, не имеющих трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с инвалидами I или II группы и (или)

с неработающими пенсионерами, достигшими возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях).

Инвалидам III группы указанным Законом предоставлено право

на 50-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, для лечения заболевания, приведшего к инвалидности.

За более подробной информацией по вопросам предоставления льгот, прав и гарантий для людей с инвалидностью, обращаться по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 1А, кабинет № 4 или по тел. 28493.

Отдел пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома