 г.Смолевичи,  ул. Советская (центральная площадь):

09.00 – автопробег «Дорогами Памяти»

16.00-16.30 – митинг «Беларусь – моя гордость и память»

Смолевичское водохранилище:

16.00 – начало работы торговых и тематических площадок:

— летние  кафе и объекты общественного питания;

— выставка-продажа  изделий народных промыслов и ремесел, ДПИ «Беларусь майстрамі славіцца»;

— выставка картин педагогов  и учащихся ДШИ “Краски родной земли”;

— детская площадка “Страна детства” (сладкая вата, батуты, карусели,  катание на электромобилях и пони,  аквагрим,  тамтамарезки и др.);

— спортивно-развлекательные зоны  «Беларусь сильная» (соревнования по волейболу, спортивные игры);

— интерактивная площадка «За безопасность вместе»»;

— арт-зона «Я люблю Беларусь».

16.00 – легкоатлетический забег «Беларусь спортивная»

17.00-19.00 – концертная программа с участием творческих коллективов района «Ты мой край»;

17.00 – пленэр юных художников «Край Смалявіцкі — родны мой край»;

 

19.00 – футбольный матч ФК «Смолевичи» — ФК «Динамо-Брест» (стадион «Озерный») ;

21.30-22.55 – концерт «Беларусь жыцця майго крыніца» с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята»;

22.55.-23.00 – акция «Спяваем Гімн разам»;

23.00 – праздничный фейерверк.