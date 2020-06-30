г.Смолевичи, ул. Советская (центральная площадь):
09.00 – автопробег «Дорогами Памяти»
16.00-16.30 – митинг «Беларусь – моя гордость и память»
Смолевичское водохранилище:
16.00 – начало работы торговых и тематических площадок:
— летние кафе и объекты общественного питания;
— выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел, ДПИ «Беларусь майстрамі славіцца»;
— выставка картин педагогов и учащихся ДШИ “Краски родной земли”;
— детская площадка “Страна детства” (сладкая вата, батуты, карусели, катание на электромобилях и пони, аквагрим, тамтамарезки и др.);
— спортивно-развлекательные зоны «Беларусь сильная» (соревнования по волейболу, спортивные игры);
— интерактивная площадка «За безопасность вместе»»;
— арт-зона «Я люблю Беларусь».
16.00 – легкоатлетический забег «Беларусь спортивная»
17.00-19.00 – концертная программа с участием творческих коллективов района «Ты мой край»;
17.00 – пленэр юных художников «Край Смалявіцкі — родны мой край»;
19.00 – футбольный матч ФК «Смолевичи» — ФК «Динамо-Брест» (стадион «Озерный») ;
21.30-22.55 – концерт «Беларусь жыцця майго крыніца» с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята»;
22.55.-23.00 – акция «Спяваем Гімн разам»;
23.00 – праздничный фейерверк.