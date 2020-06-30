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«Воровство на уровне государства». У иностранки исчезли больше 170 тысяч долларов из ячейки в Белгазпромбанке

30.06.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гражданка Украины оказалась среди пострадавших клиентов Белгазпромбанка, у которых после обыска в головном офисе банка исчезло содержимое депозитных ячеек. По ее словам, у нее находилось в банке больше 170 тысяч долларов. Из-за исчезнования денег Марина (имя изменено) написала заявление в милицию. Она также оставила электронное обращение на сайте президента, в котором попросила его «посодействовать в возврате денежных средств, изъятых без моего ведома и по непонятным мне причинам».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Марина рассказывает, что о пропаже денег из ячейки узнала 26 июня, после того как приехала в Беларусь и посетила головной офис Белгазпромбанка. До этого она была в банка ориентировочно в конце февраля-начале марта. «После этого был карантин, к тому же надобности не было, — уточняет она. — А в прошлую пятницу вместе с женихом сходили в головной офис. Ящик в депозитной ячейке, в котором хранились деньги, оказался пустым. Сразу же написали заявление на имя Надежды Ермаковой и вызвали милицию на место происшествия».

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что получили заявление.

По словам Марины, в депозитной ячейке находилось больше 170 тысяч долларов. Она говорит, что может подтвердить происхождение денег, но об этом ее никто не просил перед тем, как забрать их из ячейки.

— Это все мои деньги. Это не то что преступление, это воровство на уровне государства. Мне сложно понять, как возможно государственным структурам зайти в помещение с ячейками и взять у меня деньги без моего присутствия или хотя бы предварительного уведомления. Не думала, что такой беспредел возможен, — говорит гражданка Украины. — Я ни коим образом не связана ни с выборами в стране, ни с политикой, ни с руководством банка.

Марина рассказывает, что рассматривала возможность открыть бизнес в Беларуси. Возможно, вложить деньги в недвижимость. Но после произошедшего, говорит, что желание пропало.

8 июля Марине нужно вернуться домой, она надеется, что до этого времени прояснится ситуация с ее пропавшими деньгами. В банке ей сегодня ответили, что передали обращение в Департамент финансовых расследований Госконтроля, так как «обращение содержит вопросы, решение которых не относится к компетенции Белгазпромбанка». Марина планирует обращаться в другие белорусские инстанции, в том числе при необходимости в Генпрокуратуру, а если не удастся решить вопрос — то и в международные организации.

Марина оставила электронное обращение на сайте президента, в котором попросила его «посодействовать в возврате денежных средств, изъятых без моего ведома и по непонятным мне причинам».

Напомним, некоторые клиенты Белгазпромбанка написали заявления в банк из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. Это обнаружилось, когда они на прошлой неделе смогли проверить их содержимое. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было валюты и MolaMola">из-за следственных действий. При этом клиенты отмечают, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении их ценностей, а некоторые из них, предположительно, попали в кадр сюжета госТВ, в котором говорилось про «дело Белгазпромбанка» и показывались кадры обыска в банке.

В кадр помимо денежных купюр, некоторые из которых упакованы в черные полиэтиленовые мешки и бумажные коробки, также попали памятные монеты Нацбанка Беларуси (к примеру, «Белорусский балет. 2006»), небольшие золотые слитки, предположительно, инвестиционные монеты Банка России, три упаковки от леджеров двух моделей — специальных кошельков для криптовалюты (были ли в них сами леджеры — неизвестно).

Марина также говорит, что ее деньги, которые были скручены резинками, предположительно, попали в кадр в сюжете.

Просим клиентов банка, которые пользуются депозитарными ячейками Белгазпромбанка, связаться с нами. Будем весьма признательны. Писать можно на e-mail bobkov@tutby.com.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Гражданка Украины оказалась среди пострадавших клиентов Белгазпромбанка, у которых после обыска в головном офисе банка исчезло содержимое депозитных ячеек. По ее...
 
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