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ВС отменил смертный приговор одному из осужденных за убийство стариков под Слуцком

30.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: spring96.org

29-летний Виктор Скрундик вместе с другими участниками так называемой «Слуцкой банды» был осужден за убийство пенсионеров.

30 июня Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Скрундика на смертный приговор, а также на приговоры обвиняемых по этому делу Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа.

Виктор Скрундик, в частности, заявил в жалобе, что дал показания против себя, опасаясь Валентина Бушнина - тот угрожал связями в колонии, благодаря которым сможет отомстить Скрундику в случае, если он себя не оговорит.

Адвокат Скрундика заявил, что его подзащитный лишь поджигал дома, но не участвовал в убийствах, поэтому к нему может быть применено более мягкое наказание. Ранее подсудимый к уголовной ответственности по статьям, связанным с преступлениями против человека, не привлекался, сообщает "Весна"

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу Скрундика. Приговор суда первой инстанции отменен, и дело отправлено на новое рассмотрение

 

 
 
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29-летний Виктор Скрундик вместе с другими участниками так называемой «Слуцкой банды» был осужден за убийство пенсионеров.
 
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