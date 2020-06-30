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ВС отменил смертный приговор одному из осужденных за убийство стариков под Слуцком
30.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spring96.org
29-летний Виктор Скрундик вместе с другими участниками так называемой «Слуцкой банды» был осужден за убийство пенсионеров.
30 июня Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Скрундика на смертный приговор, а также на приговоры обвиняемых по этому делу Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа.
Виктор Скрундик, в частности, заявил в жалобе, что дал показания против себя, опасаясь Валентина Бушнина - тот угрожал связями в колонии, благодаря которым сможет отомстить Скрундику в случае, если он себя не оговорит.
Адвокат Скрундика заявил, что его подзащитный лишь поджигал дома, но не участвовал в убийствах, поэтому к нему может быть применено более мягкое наказание. Ранее подсудимый к уголовной ответственности по статьям, связанным с преступлениями против человека, не привлекался, сообщает
Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу Скрундика. Приговор суда первой инстанции отменен, и дело отправлено на новое рассмотрение
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29-летний Виктор Скрундик вместе с другими участниками так называемой «Слуцкой банды» был осужден за убийство пенсионеров.
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