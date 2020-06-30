ВС отменил смертный приговор одному из осужденных за убийство стариков под Слуцком

Источник материала: Ежедневник

фото: spring96.org

29-летний Виктор Скрундик вместе с другими участниками так называемой «Слуцкой банды» был осужден за убийство пенсионеров.

30 июня Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Скрундика на смертный приговор, а также на приговоры обвиняемых по этому делу Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа.

Виктор Скрундик, в частности, заявил в жалобе, что дал показания против себя, опасаясь Валентина Бушнина - тот угрожал связями в колонии, благодаря которым сможет отомстить Скрундику в случае, если он себя не оговорит.

Адвокат Скрундика заявил, что его подзащитный лишь поджигал дома, но не участвовал в убийствах, поэтому к нему может быть применено более мягкое наказание. Ранее подсудимый к уголовной ответственности по статьям, связанным с преступлениями против человека, не привлекался, сообщает "Весна" .

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу Скрундика. Приговор суда первой инстанции отменен, и дело отправлено на новое рассмотрение



