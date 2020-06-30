Мужчина увидел медведя с канистрой на голове и попытался ее снять. Вот чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

В США мужчина плыл на лодке и увидел медведя с пластиковой канистрой на голове. Тот находился в воде и не мог освободиться самостоятельно. Медведя пришлось спасать, хотя тот и не хотел даваться в руки человеку. Посмотрите, как это выглядело.