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Мужчина увидел медведя с канистрой на голове и попытался ее снять. Вот чем это закончилось
Источник материала: Tut.by
В США мужчина плыл на лодке и увидел медведя с пластиковой канистрой на голове. Тот находился в воде и не мог освободиться самостоятельно. Медведя пришлось спасать, хотя тот и не хотел даваться в руки человеку. Посмотрите, как это выглядело.
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Животное все время пыталось уплыть.
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