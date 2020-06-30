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В Гомеле новорожденным подарили одежду с национальным колоритом
Источник материала: ОНТ
Одежду с национальным колоритом подарили сегодня самым маленьким жителям Гомеля. Областной центр принял эстафету республиканской патриотической акции «Подари новорожденному вышиванку».
Шесть мальчиков и восемь девочек появились на свет в минувшие выходные в родильном отделении областной больницы. В канун Дня Независимости для них – символичные белые распашонки с красными узорами. Правда, с учетом непростой эпидситуации малышей оставили в палатах. Подарки получали мамы. Праздник прошел на свежем воздухе с соблюдением дистанции.
До третьего июля костюмы с белорусским орнаментом привезут в каждый роддом региона. А детей, которые появятся на свет в День Независимости, ждут особые подарки. Какие – пока это секрет.
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Одежду с национальным колоритом подарили сегодня самым маленьким жителям Гомеля. Областной центр принял эстафету республиканской патриотической акции «Подари...
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