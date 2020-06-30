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В Гомеле новорожденным подарили одежду с национальным колоритом

30.06.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле новорожденным подарили одежду с национальным колоритом

Одежду с национальным колоритом подарили сегодня самым маленьким жителям Гомеля. Областной центр принял эстафету республиканской патриотической акции «Подари новорожденному вышиванку».

Шесть мальчиков и восемь девочек появились на свет в минувшие выходные в родильном отделении областной больницы. В канун Дня Независимости для них – символичные белые распашонки с красными узорами. Правда, с учетом непростой эпидситуации малышей оставили в палатах. Подарки получали мамы. Праздник прошел на свежем воздухе с соблюдением дистанции.

Олеся Ильенко-Зубарева, житель г.Гомеля: «Не только символ страны, это как и защита для ребенка на будущее. Будем надеяться, что они будут расти здоровыми полноценными гражданами».

Юлия Липовская, второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ: «Неспроста издавна вышиванка у наших предков ассоциировалась с чем-то мощным. Это своего рода генетический код, заложенный предками. Мы выступаем за сохранение белорусской национальной государственности, за сохранение традиций, и уверены, что эти мальчишки и девчонки станут настоящими гражданами Республики Беларусь и большими патриотами своей страны».

До третьего июля костюмы с белорусским орнаментом привезут в каждый роддом региона. А детей, которые появятся на свет в День Независимости, ждут особые подарки. Какие – пока это секрет. 

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Теги: Гомель
 
 
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Одежду с национальным колоритом подарили сегодня самым маленьким жителям Гомеля. Областной центр принял эстафету республиканской патриотической акции «Подари...
 
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