Банк Дабрабыт открыл физлицам доступ к валютным торгам с любыми объемами

Источник материала: Myfin

фото: Банк Дабрабыт

Валютно-обменные операции можно совершать на площадке Дабрабыт.Трейдер. На ней текущий курс валют меняется в режиме реального времени.

Как это работает

Банк получает доступ к котировкам международного терминала Thomson Reuters и на их основе устанавливает собственный курс. Для него характерна минимальная разница между ценой покупки и продажи.

Все операции на электронной площадке осуществляются мгновенно в режиме онлайн. Подключиться к ней можно в любое время суток с компьютера или ноутбука. Пользоваться сервисом можно бесплатно, нет и комиссий за регистрацию и обслуживание.

Из доступных инвалют – доллары, евро, российские рубли.

Что это значит?

В системе нет ограничений по максимальной сумме и по количеству сделок. В Банке Дабрабыт заверяют, что готовы к операциям любого объема. Торговать можно суммой от 1 доллара или евро.

Площадка позволяет совершать операции не только по текущим котировкам. Также можно отправить запрос на индивидуальный курс.

Площадка доступна при наличии любого открытого финансового продукта в Банке Дабрабыт. Клиенты других банков могут приступить к торгам после авторизации в Межбанковской системе идентификации (МСИ).