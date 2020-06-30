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Банк Дабрабыт открыл физлицам доступ к валютным торгам с любыми объемами
Источник материала: Myfin
Валютно-обменные операции можно совершать на площадке Дабрабыт.Трейдер. На ней текущий курс валют меняется в режиме реального времени.
Как это работает
Банк получает доступ к котировкам международного терминала Thomson Reuters и на их основе устанавливает собственный курс. Для него характерна минимальная разница между ценой покупки и продажи.
Все операции на электронной площадке осуществляются мгновенно в режиме онлайн. Подключиться к ней можно в любое время суток с компьютера или ноутбука. Пользоваться сервисом можно бесплатно, нет и комиссий за регистрацию и обслуживание.
Из
доступных
Что это значит?
В системе нет ограничений по максимальной сумме и по количеству сделок. В Банке Дабрабыт заверяют, что готовы к операциям любого объема. Торговать можно суммой от 1 доллара или евро.
Площадка позволяет совершать операции не только по текущим котировкам. Также можно отправить запрос на индивидуальный курс.
Площадка доступна при наличии любого открытого финансового продукта в Банке Дабрабыт. Клиенты других банков могут приступить к торгам после авторизации в Межбанковской системе идентификации (МСИ).
Источник: Myfin.by
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Банк Дабрабыт предоставил физлицам возможность совершать валютно-обменные операции на бесплатной торговой онлайн-площадке. Это позволяет продавать и покупать...
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