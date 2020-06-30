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Людмила Волчек: «У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю»

30.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Насколько удобна безбарьерная среда у нас в стране и что волнует людей с ограниченными возможностями? Интервью с Людмилой Волчек.

«Меняется доступность, безбарьерная среда»

Людмила Волчек: «У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю»

Людмила Волчек, трехкратная олимпийская чемпионка:
Очень много изменилось и изменяется. Конечно, не такими шагами, как хотелось, но меняется. Меняется доступность, безбарьерная среда. Добиваемся, говорим об этом, активничаем, как можем. У нас уже есть много доступных мест, где мы можем, например, участвовать в каких-то соревнованиях, можем поболеть за наших. Это как «Минск-Арена» – доступность сделана практически идеально.

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Конечно, есть вопросы по передвижению по городу. Автобусы у нас доступные. Поменяли у нас автобусы благодаря тому, что у нас прошел чемпионат мира по хоккею в 2014 году. И я могу путешествовать по городу на автобусе.

«У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю»

Людмила Волчек: «У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю»

Я очень люблю экстремальные виды спорта. Слава богу, мне попадаются люди, которые помогают мне в этом. У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю. И когда идешь к цели, есть люди, которые тебе тоже помогут, хотят тебя видеть тоже в этом. Почему бы не попробовать и не поэкспериментировать?

«Я абсолютно свободна»

Сейчас недалеко от моего дома построили бассейн, легкоатлетический манеж, где мне все абсолютно доступно: что бассейн, что тренажерный зал. То есть мне не надо уже куда-то ехать на машине.

Приобрела специальный велосипед, который цепляю я к коляске. Я бегаю кроссы перед тем, как посетить тренажерный зал. Я абсолютно свободна.

Государство очень многое делает, непосредственно сами ребята, которые активничают и кричат об этом, говорят, делают посты. Потом начинают спрашивать: «А как вам лучше сделать?» В общем, двигается.

«Мы можем реализовать себя в той или иной части спортивной и социальной жизни»

Людмила Волчек: «У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю»

Спасибо за то, что у нас есть зарплаты, спасибо за то, что у нас есть пенсии, за то, что мы можем реализовать себя в той или иной части спортивной и социальной жизни.

«Надо менять людей, надо менять менталитет»

Нам еще надо менять менталитет нашего народа. Например, недавно сделали пляж, специально оборудованный для инвалидов-колясочников и не только – для пожилых людей, тех, кому сложно передвигаться. Но вы знаете, существуют вандалы, которые это все разрушают. Надо менять людей, надо менять менталитет. Мы еще к этому не готовы.

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Жалеть не надо, помогать не надо, пока человек сам не попросит об этом. Я иногда даже боюсь помощников, убегаю от них.

Конечно, хотелось бы, чтобы нас слышали, нас видели. И что мы есть, чтобы не отворачивались от нас.

Люди в материале: Людмила Волчек

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Насколько удобна безбарьерная среда у нас в стране и что волнует людей с ограниченными возможностями? Интервью с Людмилой Волчек. «Меняется...
 
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