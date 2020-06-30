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На Карастояновой водитель Opel не уступил дорогу Subaru
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На перекрестке Карастояновой и Богдановича в Минске 21-летний водитель за рулем Opel не уступил дорогу водителю Subaru, двигавшемуся навстречу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь обошлось без пострадавших.
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Новости Беларуси. На перекрестке Карастояновой и Богдановича в Минске 21-летний водитель за рулем Opel не уступил дорогу водителю Subaru, двигавшемуся навстречу,...
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