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На Карастояновой водитель Opel не уступил дорогу Subaru

30.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На перекрестке Карастояновой и Богдановича в Минске 21-летний водитель за рулем Opel не уступил дорогу водителю Subaru, двигавшемуся навстречу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Карастояновой водитель Opel не уступил дорогу Subaru

Здесь обошлось без пострадавших.

В Минске пьяный таксист выехал на встречку и врезался в Toyota (читайте здесь).

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На перекрестке Карастояновой и Богдановича в Минске 21-летний водитель за рулем Opel не уступил дорогу водителю Subaru, двигавшемуся навстречу,...
 
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