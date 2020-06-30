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В Минске пьяный таксист выехал на встречку и врезался в Toyota

30.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Солтыса таксист выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пьяный таксист выехал на встречку и врезался в Toyota

Вероятный виновник аварии – 23-летний водитель такси – был пьян. В его крови обнаружено почти два промилле алкоголя. Оба водителя получили незначительные травмы.

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Новости Беларуси. На Солтыса таксист выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вероятный виновник аварии...
 
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