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В Минске пьяный таксист выехал на встречку и врезался в Toyota
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Солтыса таксист выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вероятный виновник аварии – 23-летний водитель такси – был пьян. В его крови обнаружено почти два промилле алкоголя. Оба водителя получили незначительные травмы.
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Новости Беларуси. На Солтыса таксист выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вероятный виновник аварии...
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