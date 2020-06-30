В Минске пьяный таксист выехал на встречку и врезался в Toyota

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Солтыса таксист выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Вероятный виновник аварии – 23-летний водитель такси – был пьян. В его крови обнаружено почти два промилле алкоголя. Оба водителя получили незначительные травмы.