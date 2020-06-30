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Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия мемориального комплекса подо Ржевом, куда белорусский лидер прибыл по приглашению Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот совместный визит к новому месту памяти погибших воинов одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной стал закономерным продолжением празднования 75-й годовщины со Дня Великой Победы.
Мемориальный комплекс, построенный на народные пожертвования, возвели за два года. Он включает в себя музей, аллею, по обе стороны которой расположены 6-метровые панели. На них высечены имена 17 181 убитого под Ржевом. Центральный объект мемориала – 25-метровая скульптура советского солдата, подол шинели которого превращается в стаю журавлей, символ павших воинов.
На этой земле свою Родину защищали тысячи жителей разных уголков Советского Союза. Сегодня этот мемориал – символ общей памяти и нерушимой дружбы прежде всего белорусов и россиян.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений.
Убежден, что мемориал советскому солдату под Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.
Кроме того, главы государств лично пообщались с ветеранами, посетили музей и присоединились к международной акции «Сад памяти». Александр Лукашенко и Владимир Путин высадили ели. Помимо праздничных мероприятий, рабочим графиком президентов предусмотрена и двусторонняя встреча.
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Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»
Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии...
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