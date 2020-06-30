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Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

30.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия мемориального комплекса подо Ржевом, куда белорусский лидер прибыл по приглашению Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Этот совместный визит к новому месту памяти погибших воинов одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной стал закономерным продолжением празднования 75-й годовщины со Дня Великой Победы.

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Мемориальный комплекс, построенный на народные пожертвования, возвели за два года. Он включает в себя музей, аллею, по обе стороны которой расположены 6-метровые панели. На них высечены имена 17 181 убитого под Ржевом. Центральный объект мемориала – 25-метровая скульптура советского солдата, подол шинели которого превращается в стаю журавлей, символ павших воинов. 

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

На этой земле свою Родину защищали тысячи жителей разных уголков Советского Союза. Сегодня этот мемориал – символ общей памяти и нерушимой дружбы прежде всего белорусов и россиян.

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сотни тысяч героев полегли подо Ржевом. И для каждого из них это была последняя пядь родной земли. Его земли. Так же, как для других воинов Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом и Мамаев курган в Сталинграде. Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновий долг, долг святой памяти.

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений.

Убежден, что мемориал советскому солдату под Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Кроме того, главы государств лично пообщались с ветеранами, посетили музей и присоединились к международной акции «Сад памяти». Александр Лукашенко и Владимир Путин высадили ели. Помимо праздничных мероприятий, рабочим графиком президентов предусмотрена и двусторонняя встреча.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии...
 
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