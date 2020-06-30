Станет медиком? Куда поступил Коля Лукашенко

Источник материала: KYKY

Как узнал TUT.by, младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко поступил в десятый класс минского Лицея БГУ. Выбранный им профиль – биология, что вполне последовательно. Ведь в прошлом учебном году Николай хорошо проявил себя на олимпиаде по химии. На районном этапе он занял первое место, на областном – взял диплом третьей степени. Карьера медика для сына Александра Лукашенко выглядела бы естественно.

До Лицея БГУ Николай Лукашенко учился в самой обычной средней школе в Острошицком Городке (это Минский район). Всего на 44 места биологического профиля лицея претендовали 286 абитуриентов. То есть конкурс составил 6,5 человека на место.

Еще в лицее говорят, что на гуманитарный профиль прошла и внучка президента Беларуси Дарья Лукашенко. Среди учеников в Лицее БГУ есть ее старшая сестра Анастасия – дочь Дмитрия Лукашенко. Конкурс среди поступавших на гуманитарный профиль оказался выше, чем на биологический: девять человек на место.

Директор Лицея БГУ Игорь Варакса не подтвердил, но и не опроверг информацию о зачислении Николая и Дарьи Лукашенко. «Мы не разгалошваем інфармацыю ні пра каго з нашых абітурыентаў, пакуль яны самі не выкажуцца пра свае вынікі. Так што ні спраўдзіць, ні аправергнуць інфармацыю не магу ні пра каго, хто да нас паступіў, незалежна ад прозвішча», – сказал он.