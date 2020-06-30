«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до конца июля

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» продлевает приостановку рейсов в несколько стран. Об этом сообщается на странице перевозчика в Instagram.

В частности, самолеты белорусской авиакомпании до 31 июля не будут выполнять рейсы в Россию и Казахстан. С 3 по 31 июля «Белавиа» не будет летать в Ташкент (Узбекистан). Помимо этого, по 15 июля включительно самолеты компании не будут выполнять рейсы в Вену (Австрия).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram