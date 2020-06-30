Cнопков заявил о «дипломатическом гении» Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

Благодаря «искренности и умению дружить» президента Беларуси страна ежегодно получает от Китая технико-экономическую помощь на 130 миллионов долларов, рассказал вице-премьер.

"Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента, его искренности и умения дружить. Технико-экономическая помощь Китая - это не совсем простая экономическая субстанция. За 8 лет мы до 2015 года в общей сложности получили от Китайской Народной Республики технико-экономической помощи в размере 130 млн долларов. Начиная с 2015 года после встречи наших лидеров мы ежегодно получаем 130 млн долларов технико-экономической помощи", - цитирует Снопкова Белта .

Эта помощь направляется на социальное жилье, общежития, инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Теперь она пришла на строительство двух фундаментальных, мощных спортивных объектов олимпийского уровня. Это личная договоренность президента, фактически его личный проект", - сказал первый вице-премьер (речь идет о национальном футбольном стадионе возле стадиона «Трактор» и бассейне международного стандарта возле ст.м.»Молодежная»).

"Если взять технико-экономическую помощь Китая, освоенную и реализуемую на данный момент в конкретных проектах, - это больше полумиллиарда долларов. С учетом будущих проектов в общей сложности на горизонте 3-4 лет это будет 800 млн долларов. Это только технико-экономическая помощь, не говоря уже об инвестициях, торгово-экономической сфере, общественно-политических аспектах", - добавил Снопков.

Отвечая на вопрос о новых китайских кредитах для Беларуси, первый вице-премьер сказал: "Это постоянный процесс взаимодействия с китайскими финансовыми институтами. Он достаточно многогранный и говорить о конкретных условиях на данный момент рано еще. Повторюсь - это постоянный процесс".