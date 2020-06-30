﻿ Cнопков заявил о «дипломатическом гении» Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Cнопков заявил о «дипломатическом гении» Лукашенко

30.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

Благодаря «искренности и умению дружить» президента Беларуси страна ежегодно получает от Китая технико-экономическую помощь на 130 миллионов долларов, рассказал вице-премьер.

"Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента, его искренности и умения дружить. Технико-экономическая помощь Китая - это не совсем простая экономическая субстанция. За 8 лет мы до 2015 года в общей сложности получили от Китайской Народной Республики технико-экономической помощи в размере 130 млн долларов. Начиная с 2015 года после встречи наших лидеров мы ежегодно получаем 130 млн долларов технико-экономической помощи", - цитирует Снопкова Белта.

Эта помощь направляется на социальное жилье, общежития, инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Теперь она пришла на строительство двух фундаментальных, мощных спортивных объектов олимпийского уровня. Это личная договоренность президента, фактически его личный проект", - сказал первый вице-премьер (речь идет о национальном футбольном стадионе возле стадиона «Трактор» и бассейне международного стандарта возле ст.м.»Молодежная»).  

"Если взять технико-экономическую помощь Китая, освоенную и реализуемую на данный момент в конкретных проектах, - это больше полумиллиарда долларов. С учетом будущих проектов в общей сложности на горизонте 3-4 лет это будет 800 млн долларов. Это только технико-экономическая помощь, не говоря уже об инвестициях, торгово-экономической сфере, общественно-политических аспектах", - добавил Снопков.

Отвечая на вопрос о новых китайских кредитах для Беларуси, первый вице-премьер сказал: "Это постоянный процесс взаимодействия с китайскими финансовыми институтами. Он достаточно многогранный и говорить о конкретных условиях на данный момент рано еще. Повторюсь - это постоянный процесс".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря «искренности и умению дружить» президента Беларуси страна ежегодно получает от Китая технико-экономическую помощь на 130 миллионов долларов, рассказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до конца июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика