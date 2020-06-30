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Танцпол в Zoom и три диджея: июльские вечеринки электронной музыки

30.06.2020 17:40 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA продолжает удивлять своих зрителей новыми форматами летних вечеринок. Каждую среду июля все желающие смогут бесплатно подключаться к онлайн-концертам VOKA Party и танцевать под любимую музыку разных направлений. Первая домашняя дискотека в прямом эфире пройдет в стиле электро.

Во время стрима 1 июля выступят сразу три диджея: сначала с программой поп-музыки, затем техно и хаус. Пока будет идти трансляция, в специальном чате VOKA Party зрители смогут выбирать треки, которые диджей сведет в прямом эфире. Зарегистрированным пользователям видеосервиса VOKA предоставят еще и дополнительную возможность отрываться вместе – только не на танцполе, а в Zoom.  Ссылка для подключения придет всем потенциальным зрителям в онлайн-приглашениях накануне. Прямой эфир начнется в 20:00, и проведет его Александр Сериков.

Всего в июле запланировано пять таких тематических вечеринок. На втором концерте, который состоится 8 июля, прозвучат самые популярные рок-хиты всех времен и народов. Стрим 15 июля наверняка заинтересует любителей рэпа. В программе 22 июля – популярные песни о любви для ценителей романтики. Завершит серию июльских онлайн-концертов дискотека под любимые мелодии из кино – VOKA Party Movies.

Присоединиться к просмотру любой из этих трансляций можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA – бесплатно после авторизации по номеру телефона из любой точки Беларуси. После прямого эфира каждый концерт доступен к просмотру еще в течение недели. Потом записи всех вечеринок выкладываются в архив видеосервиса.

 
 
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Видеосервис VOKA продолжает удивлять своих зрителей новыми форматами летних вечеринок. Каждую среду июля все желающие смогут бесплатно подключаться к...
 
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