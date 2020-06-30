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Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

30.06.2020 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

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Завершающее заседание в Совете Республики стартовало 30 июня с поздравлений. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья почетными грамотами награждены медики со всей страны.

В целом повестка дня была насыщенная. Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019-й; ратифицировали ряд международных договоров; одобрили некоторые изменения, которые касаются работы судов. Среди них – аудио- и видеосъемка заседаний.

Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
Это гораздо более будет удобно прежде всего для людей, которые в силу ряда причин оказываются участниками судебного разбирательства. Это снимает практически все вопросы относительно встречающихся иногда нареканий на поведение суда в процессе.

То есть сегодня речь стоит о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который сегодня нам позволяет научно-технический прогресс.

Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

За время весенней сессии обеими палатами парламента рассмотрены и одобрены свыше 50 законопроектов. Ратифицированы более 30 международных договоров, в их числе – об упрощении выдачи виз с Европейским союзом.

Люди в материале: Валерий Калинкович

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и...
 
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