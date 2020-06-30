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В Сети появилось фейковые фото «реального Петра I». На деле на снимке изображен порноактер
Источник материала: Tut.by
В Сети появилось фото, которое якобы показывает реальную внешность российского императора Петра I. Однако это фейковая новость, а на снимке изображен известный актер «фильмов для взрослых».
Не так давно в Сети появилась фейковая новость о том, будто генетики из Санкт-Петербургского государственного университета смогли с помощью нейросетей воссоздать реальный образ российского императора Петра I. И хотя оригинал быстро удалили, скриншоты разошлись по соцсетям, в частности, их можно найти в
Многие «повелись» на это. Причем кто-то воспринял фейк как повод для шуток, а кто-то засомневался.
На деле на скриншоте изображен американский порноактер и режиссер Рон Джереми. А этот снимок был сделан для обложки Esquire в 2007 году, о чем само издание написало в своем
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