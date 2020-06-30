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В Сети появилось фейковые фото «реального Петра I». На деле на снимке изображен порноактер

30.06.2020 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото, которое якобы показывает реальную внешность российского императора Петра I. Однако это фейковая новость, а на снимке изображен известный актер «фильмов для взрослых».

Не так давно в Сети появилась фейковая новость о том, будто генетики из Санкт-Петербургского государственного университета смогли с помощью нейросетей воссоздать реальный образ российского императора Петра I. И хотя оригинал быстро удалили, скриншоты разошлись по соцсетям, в частности, их можно найти в Twitter.

Многие «повелись» на это. Причем кто-то воспринял фейк как повод для шуток, а кто-то засомневался.

На деле на скриншоте изображен американский порноактер и режиссер Рон Джереми. А этот снимок был сделан для обложки Esquire в 2007 году, о чем само издание написало в своем материале.

В «Википедии» говорится, что Рон Джереми — это американский порноактер и режиссер, член Гильдии театральных актеров США. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число ролей во «взрослых» фильмах (более 1900). Однако его можно увидеть не только в роликах с пометкой «18+», но и в видеоклипах американских рок-групп «Orgy», «Sublime», «Kid Rock», а также в фильмах «Святые из Бундока» и «Детройт — город рока».

Как пишет The Guardian, в 2020 году Рону Джереми предъявили обвинения как минимум в трех изнасилованиях.

 
Теги: Новости
 
 
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