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В «Белнефтехиме» рассказали, изменятся ли цены на автомобильное топливо в ближайшее время

30.06.2020 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автомобильное топливо в ближайшее время существенно дорожать или дешеветь не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Белнефтехиме» рассказали, что концерн не намерен менять ценовую стратегию.

В случае необходимости может быть сделана плавная коррекция не более, чем на 1 копейку в неделю.

В «Белнефтехиме» рассказали, изменятся ли цены на автомобильное топливо в ближайшее время

Напомним, розничные цены на бензин у нас остаются неизменными с 10 мая. До этого они несколько раз подряд снижались на 1 копейку.

О других новостях экономики за 30 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Автомобильное топливо в ближайшее время существенно дорожать или дешеветь не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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