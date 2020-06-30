В «Белнефтехиме» рассказали, изменятся ли цены на автомобильное топливо в ближайшее время

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автомобильное топливо в ближайшее время существенно дорожать или дешеветь не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Белнефтехиме» рассказали, что концерн не намерен менять ценовую стратегию.

В случае необходимости может быть сделана плавная коррекция не более, чем на 1 копейку в неделю.





Напомним, розничные цены на бензин у нас остаются неизменными с 10 мая. До этого они несколько раз подряд снижались на 1 копейку.