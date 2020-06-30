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В «Белнефтехиме» рассказали, изменятся ли цены на автомобильное топливо в ближайшее время
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автомобильное топливо в ближайшее время существенно дорожать или дешеветь не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В случае необходимости может быть сделана плавная коррекция не более, чем на 1 копейку в неделю.
Напомним, розничные цены на бензин у нас остаются неизменными с 10 мая. До этого они несколько раз подряд снижались на 1 копейку.
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Новости Беларуси. Автомобильное топливо в ближайшее время существенно дорожать или дешеветь не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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