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Внешний госдолг Беларуси в январе-мае 2020 года снизился на 2%

30.06.2020 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внешний государственный долг Беларуси за первые 5 месяцев 2020 года уменьшился на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот период были привлечены займы на сумму, в эквиваленте превышающую миллиард рублей. Основными источниками стали правительство и банки России, облигации, размещаемые на зарубежных рынках, Экспортно-импортный банк Китая, Международный и Европейский банки реконструкции и развития. В то же время произведены крупные выплаты по задолженности перед правительством России, банками Китая и международными финансовыми структурами.

Внешний госдолг Беларуси в январе-мае 2020 года снизился на 2%

В итоге, с учетом курсовых разниц, сумма, направленная на погашение, превысила количество новых займов почти на миллиард рублей в эквиваленте.

О других новостях экономики за 30 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Внешний государственный долг Беларуси за первые 5 месяцев 2020 года уменьшился на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот период...
 
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