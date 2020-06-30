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Новости экономики за 30.06.2020

30.06.2020 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что готовит товарная биржа для отечественных сельхозпроизводителей и как будут изменяться цены на автомобильное топливо в ближайшее время?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Внешний госдолг Беларуси в январе-мае 2020 года снизился на 2 %

ТОВАРНАЯ БИРЖА ГОТОВИТ ВНЕДРЕНИЕ ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

Универсальная товарная биржа готовится запустить торговлю форвардными контрактами на сельхозпродукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.06.2020

Главная особенность такого контракта в том, что цена продажи товара фиксируется в момент совершения сделки, в то время как поставки совершаются в определенный момент в будущем.

Это позволит отечественным сельхозпроизводителям более качественно выстраивать стратегию сбыта и ускорит оборачиваемость продукции.

К примеру, зерно можно продать еще до начала посевной кампании и таким образом – без привлечения кредитов – решить проблему оборотных средств.

Новости экономики за 30.06.2020

Специалисты биржи рассчитывают, что торговля фьючерсами повысит эффективность управления финансовыми потоками аграрных предприятий и сгладит ценовые колебания на их продукцию.

В «Белнефтехиме» рассказали, изменятся ли цены на автомобильное топливо в ближайшее время

«БЕЛКООПСОЮЗ» В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

«Белкоопсоюз» осваивает виртуальную торговлю. До конца 2020 года планируется открыть интернет-магазины во всех районах страны.

Новости экономики за 30.06.2020

Первый начал работу еще в феврале в Верхнедвинске. К настоящему моменту в разных регионах уже запущены 17 таких магазинов. Ассортимент, как и в крупных городских торговых точках.

Вместе с тем предприятие не будет закрывать свои магазины в небольших населенных пунктах. В руководстве говорят, что таких порядка 2 тысяч. Несмотря на свою низкую рентабельность, они имеют очень большое значение для деревень, в которых находятся.

Новости экономики за 30.06.2020

В целом, система «Белкоопсоюза» сейчас насчитывает более 6,5 тысяч торговых объектов, в том числе около 600 передвижных автомагазинов. В общей сложности в них трудятся почти 40 тысяч продавцов.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Что готовит товарная биржа для отечественных сельхозпроизводителей и как будут изменяться цены на автомобильное топливо в ближайшее время? С...
 
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