Из-за «плохих» подписей Цепкало сняли с выборов: а что с Бабарико?

Источник материала: KYKY

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало не собрал достаточное количество подписей для выдвижения кандидатом (то есть от 100 тысяч), он выбывает из президентской гонки. Борьбу продолжат шесть человек, в том числе Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК.

Напомним: вчера во время заседаний комиссий в разных городах и районах Беларуси подписи в пользу Виктора Бабарико и Валерия Цепкало отбраковывали буквально пачками. Недействительными признали более ста тысяч подписей за Бабарико, и несколько десятков тысяч – за Цепкало.

Сколько подписей у претендентов в президенты Беларуси одобрил Избирком:

Александр Лукашенко – 1 939 572;

Виктор Бабарико – 165 744;

Анна Канопацкая – 146 588;

Сергей Черечень – 143 109;

Андрей Дмитриев – 106 841;

Светлана Тихановская – 104 757;

Валерий Цепкало – 75 249.

Ещё не всё

Знаете, что особенно прекрасно? Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. ЦИК же объявил, что после всех проверок у нее осталось 146 588 засчитанных подписей. Сергей Черечень передал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок – 143 109. Вот такие чудеса!