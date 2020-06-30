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Из-за «плохих» подписей Цепкало сняли с выборов: а что с Бабарико?
Источник материала: KYKY>
Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало не собрал достаточное количество подписей для выдвижения кандидатом (то есть от 100 тысяч), он выбывает из президентской гонки. Борьбу продолжат шесть человек, в том числе Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико. Об этом
Напомним: вчера во время заседаний комиссий в разных городах и районах Беларуси подписи в пользу Виктора Бабарико и Валерия Цепкало отбраковывали буквально пачками. Недействительными признали более ста тысяч подписей за Бабарико, и несколько десятков тысяч – за Цепкало.
Сколько подписей у претендентов в президенты Беларуси одобрил Избирком:
Ещё не всё
Знаете, что особенно прекрасно? Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. ЦИК же объявил, что после всех проверок у нее осталось 146 588 засчитанных подписей. Сергей Черечень передал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок – 143 109. Вот такие чудеса!
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Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало не собрал достаточное количество подписей для выдвижения кандидатом (то есть от 100 тысяч), он выбывает из президентской гонки. Борьбу...
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