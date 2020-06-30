﻿ Пожар в американском штате Юта: горит более 400 гектаров леса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожар в американском штате Юта: горит более 400 гектаров леса

30.06.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пожар в американском штате Юта: горит более 400 гектаров леса

Лесной пожар в американском штате Юта стал причиной срочной эвакуации. Жители более чем трех тысяч домов в городе Саратога-Спрингс, а это 13 тысяч человек, в зоне риска.  


Горит более 400 гектаров леса, ветер способствует распространению пламени. В районе пожара зарегистрировано многократное отключение электроэнергии. Данных о серьезных повреждениях и пострадавших пока нет. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лесной пожар в американском штате Юта стал причиной срочной эвакуации. Жители более чем трех тысяч домов в городе Саратога-Спрингс, а это 13 тысяч человек, в зоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 30.06.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика