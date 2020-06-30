Пожар в американском штате Юта: горит более 400 гектаров леса

Источник материала: ОНТ

Лесной пожар в американском штате Юта стал причиной срочной эвакуации. Жители более чем трех тысяч домов в городе Саратога-Спрингс, а это 13 тысяч человек, в зоне риска.





Горит более 400 гектаров леса, ветер способствует распространению пламени. В районе пожара зарегистрировано многократное отключение электроэнергии. Данных о серьезных повреждениях и пострадавших пока нет.

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