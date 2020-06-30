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8 человек утонули за выходные в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трагические случаи произошли в Любанском, Мядельском, Солигорском, Крупском и Березинском районах. В большинстве случаев виной стало употребление спиртного. Кстати, на благоустроенных пляжах области ежедневно дежурят специалисты ОСВОД. Они напоминают отдыхающим основные правила безопасности.
Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:
Перед открытием летнего сезона пляжи Столбцовщины благоустроили: подвезли песок, поменяли беседки, отремонтировали раздевалки. На городском озере вопрос остается с мостом, который ведет к острову. Его в скором времени ждет реконструкция.
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Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагические случаи произошли в Любанском, Мядельском,...
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