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8 человек утонули за выходные в Минской области

30.06.2020 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

8 человек утонули за выходные в Минской области

Трагические случаи произошли в Любанском, Мядельском, Солигорском, Крупском и Березинском районах. В большинстве случаев виной стало употребление спиртного. Кстати, на благоустроенных пляжах области ежедневно дежурят специалисты ОСВОД. Они напоминают отдыхающим основные правила безопасности.

8 человек утонули за выходные в Минской области

Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:
У нас в районе имеется три спасательных поста. На реке Неман в этом году открыли официально спасательный пост. Все пляжи проверены водолазами, акватории, пляжи. Выданы всем паспорта, все они действуют. Санитарную проверку периодически санстанция наша проводит.

8 человек утонули за выходные в Минской области

Перед открытием летнего сезона пляжи Столбцовщины благоустроили: подвезли песок, поменяли беседки, отремонтировали раздевалки. На городском озере вопрос остается с мостом, который ведет к острову. Его в скором времени ждет реконструкция.

Люди в материале: Иосиф Григорцевич

 
 
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Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагические случаи произошли в Любанском, Мядельском,...
 
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