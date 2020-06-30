До +25°С и кратковременные дожди. Прогноз погоды на 1 июля

Источник материала: ОНТ

Завтра, 1 июля, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, на фоне которого днем будет проходить малоактивный атмосферный фронт. Вслед за ним с Балтийского моря начнет поступать умеренно-теплая влажная воздушная масса, что приведет к образованию дождевых туч.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно по северной половине страны - кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 60%. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

К восьми утра будет достаточно тепло. От +17°С по юго-западу до +19°С по юго-востоку. К середине дня воздух прогреется до +22°С по Витебской области. Теплее всего в Брестской области, где ожидается +25°С. В столице ожидается +23°С. К вечеру столбики термометров немного опустятся. По Витебской области температура составит около +20°С. По Брестской – +24°С.

В четверг начнет поступать более теплая воздушная масса с Балканского полуострова и температура воздуха вновь начнет постепенно повышаться: ночью +12°C…+18°С, днем +22°С…+29°С, по юго-востоку до +32°C. Ночью по северо-западу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. По предварительному прогнозу, в праздничный день, 3 июля, погода, к сожалению, не порадует. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни с грозами. Ветер при грозах сильный порывистый.

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