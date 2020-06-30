ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До +25°С и кратковременные дожди. Прогноз погоды на 1 июля

30.06.2020 18:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

До +25°С и кратковременные дожди. Прогноз погоды на 1 июля

Завтра, 1 июля, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, на фоне которого днем будет проходить малоактивный атмосферный фронт. Вслед за ним с Балтийского моря начнет поступать умеренно-теплая влажная воздушная масса, что приведет к образованию дождевых туч.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно по северной половине страны - кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 60%. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

К восьми утра будет достаточно тепло. От +17°С по юго-западу до +19°С по юго-востоку. К середине дня воздух прогреется до +22°С по Витебской области. Теплее всего в Брестской области, где ожидается +25°С. В столице ожидается +23°С. К вечеру столбики термометров немного опустятся. По Витебской области температура составит около +20°С. По Брестской – +24°С.  

В четверг начнет поступать более теплая воздушная масса с Балканского полуострова и температура воздуха вновь начнет постепенно повышаться: ночью +12°C…+18°С, днем +22°С…+29°С, по юго-востоку до +32°C. Ночью по северо-западу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. По предварительному прогнозу, в праздничный день, 3 июля, погода, к сожалению, не порадует. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни с грозами. Ветер при грозах сильный порывистый. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра, 1 июля, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, на фоне которого днем будет проходить малоактивный атмосферный фронт. Вслед за...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика