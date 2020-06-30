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ЕС с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами

30.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЕС с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами

Евросоюз с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами, сообщает ТАСС.

«С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Республики Корея, Таиланда, Туниса и Уругвая. В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности», — говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном 30 июня.

В документе отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, для которой будут открыты границы, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.

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Евросоюз с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами, сообщает ТАСС. «С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние...
 
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