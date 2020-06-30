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В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств

30.06.2020 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. В Литве вступило в силу требование обязательной двухнедельной самоизоляции по возвращению из 50 государств, включая Швецию, Россию и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств

До сих пор подобная самоизоляция носила рекомендательный характер. Также сохраняется запрет на прибытие ряда иностранных граждан, за исключением тех, кто получил отдельные разрешения литовского правительства или прочих уполномоченных органов.

В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств

Приезжать в Литву могут иностранцы из 29 стран, включая Великобританию. Однако гражданам королевства, как и прибывающим от туда литовцам, рекомендована изоляция.

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Новости Литвы. В Литве вступило в силу требование обязательной двухнедельной самоизоляции по возвращению из 50 государств, включая Швецию, Россию и Беларусь,...
 
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