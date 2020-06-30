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Наталья Кочанова: сенаторы должны быть активными проводниками государственной политики

30.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Наталья Кочанова: сенаторы должны быть активными проводниками государственной политики

 Сенаторы должны быть активными проводниками государственной политики, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии второй сессии верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

«Беларусь стоит на пороге главного политического события — выборов Президента Беларуси. Электоральная кампания проходит в достаточно непростых условиях. Говоря о текущем моменте, наш Президент очень точно отметил: воедино сошлись несколько пандемий — в здравоохранении, экономике, политике, информационном пространстве. Поэтому наша задача — донести до людей истинную суть происходящего, не дать расшатать государственные устои, защитить страну, ее суверенитет и независимость. Кто как не мы должны быть проводниками государственной политики. И нам есть что сказать людям», — отметила Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, что за годы независимости Беларусь состоялась как социально ориентированное государство, в котором обеспечиваются стабильность и безопасность. «Укрепляются наши позиции на международной арене. Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений, обеспечить мирную, достойную и спокойную жизнь. Я уверена, что члены Совета Республики в полной мере оправдают то высокое доверие, которое оказано нам главой государства и народом», — сказала Наталья Кочанова.

https://www.belta.by/

 
 
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 Сенаторы должны быть активными проводниками государственной политики, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии второй сессии...
 
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