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Передовые технологии и качественный процесс обучения: в институте Государственного комитета судебных экспертиз прошла модернизация
Источник материала: ОНТ
Передовые технологии и качественный процесс обучения – всё это новый специализированный комплекс на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров Комитета судебных экспертиз Беларуси.
Оснащены аудитории по последнему слову техники: здесь и 3D принтеры, и новые лаборатории. Отрабатывают навыки и на учебном криминалистическом полигоне, где можно воссоздать обстановку любого происшествия. За последние пять лет на базе института освоены 18 специальностей. Ещё две внедрят в этом году.
Ежегодно переподготовку в Институте проходят более тысячи специалистов, в том числе зарубежных. Белорусский опыт работы перенимали судебные эксперты из Казахстана, Узбекистана и ОАЭ.
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Передовые технологии и качественный процесс обучения: в институте Государственного комитета судебных экспертиз прошла модернизация
Передовые технологии и качественный процесс обучения – всё это новый специализированный комплекс на базе Института повышения квалификации и переподготовки...
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