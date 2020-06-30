Передовые технологии и качественный процесс обучения: в институте Государственного комитета судебных экспертиз прошла модернизация

Источник материала: ОНТ

Передовые технологии и качественный процесс обучения – всё это новый специализированный комплекс на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров Комитета судебных экспертиз Беларуси.





Оснащены аудитории по последнему слову техники: здесь и 3D принтеры, и новые лаборатории. Отрабатывают навыки и на учебном криминалистическом полигоне, где можно воссоздать обстановку любого происшествия. За последние пять лет на базе института освоены 18 специальностей. Ещё две внедрят в этом году.

Ирена Лапина, ректор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: «Мы уникальны в своем роде. На постсоветском пространстве таких учреждений, как наше, очень немного, они единичны. Наш Институт помимо потребностей Госкомитета удовлетворяет ещё и потребность в том числе людей, желающих заниматься самостоятельно судебными экспертизами. Это и почерковедческая экспертиза, товароведческая, автотовароведческая».

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: «Востребованность сегодня в новых видах экспертизы – она общеизвестна. К примеру, возьмем такие виды экспертиз как лингвистические, в части оскорбления, разжигания розни. Мы идем на опережение. Не просто внедрили в практические подразделения новые виды этих экспертиз, но сейчас освоили и внедрили новую учебную базу».

Ежегодно переподготовку в Институте проходят более тысячи специалистов, в том числе зарубежных. Белорусский опыт работы перенимали судебные эксперты из Казахстана, Узбекистана и ОАЭ.

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